獨創「鮑魚小麵」台北、桃園吃得到！麻十七川滷專売所一次新開2店，限時買300送300

桃園人先出發！今年初於遠東百貨竹北店首度開幕的全新品牌「麻十七川滷專売所」，主打獨創「鮑魚小麵」及滷味，如今宣佈6/23正式進駐桃園南崁、7/5則插旗台北101百貨。配合桃園南崁店開幕，品牌獨家推出3大優惠好康，不僅滿額請吃麵，還有限時3天買300送300元手搖現金抵用券，吃香喝辣再配茶最療癒。，

圖／麻十七川滷專売所提供

「麻十七川滷專売所」桃園南崁店於6/23開幕，即日起至7/31只要購買滷味滿199元，即可獲得一碗70元招牌小麵，若滿額399元，則可免費吃價值168元的鮑魚小麵。手搖控也可把握6/23至6/26的快閃促銷，活動期間到店消費滿300元，即贈飲料品牌林三茶研所的300元抵用券，店面就在隔壁，吃完再去兌換茶飲超方便，先留著至全桃園門市也適用。

而台北的民眾，最快也可在7/5到台北101的B1美食街尋到麻十七蹤影，喜歡香噴噴麻辣風味的饕客，先收入口袋名單，屆時準備就近吃一波囉！

圖／麻十七川滷專売所提供

延伸閱讀：

．北部人隱藏版菜單「玫瑰鴨肉飯」銷魂好拍！銅板小吃每日限量

．想吃免等2年！板橋熟客制名店「門前隱味牛肉麵」驚喜出攤新光三越