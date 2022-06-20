限時4天！錢都火鍋「5折吃」獨家秘訣必收　旗下3品牌7月壽星免費換肉和蛋糕

夏天的腳步逐漸靠近，氣溫也逐日攀升，每到了這個時節，總會不禁想來碗沁涼人心的冰來消消暑，ReadyGo將介紹6間全台各地的特色冰店，除了能到這幾間店享用美味的冰品之外，還能夠欣賞到店外的美景或是感受店內獨特的氛圍！

2022-06-17 17:26