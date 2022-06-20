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限時4天！錢都火鍋「5折吃」獨家秘訣必收　旗下3品牌7月壽星免費換肉和蛋糕

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
餐點示意圖。圖／錢都涮涮鍋提供
餐點示意圖。圖／錢都涮涮鍋提供

火鍋控福利請收下！錢都餐飲集團日前推出全新「迷芒季」，開鍋即享「愛文芒果霜淇淋、楊枝甘露」等芒果甜點吃到飽，另有16盎司爆量「大口食肉鍋」399元特價，吸引不少民眾用餐。如今錢都限時推出獨家門市的半價優惠，並最新推出APP會員專屬壽星好康，至旗下3品牌即可免費兌換美食幫加菜，身為偏愛火鍋的民族絕對要衝。

打滿3劑 指定店家用餐半價

圖／錢都涮涮鍋提供
圖／錢都涮涮鍋提供

錢都桃園八德介壽店最新推出限時活動，即日起至6/24凡到店用餐，憑小黃卡或健康存摺證明打滿三劑疫苗，即可享內用全品項5折開吃。提醒大家特價鍋、經濟鍋、酒類除外，優惠無法合併使用。

3品牌7月壽星免費兌換肉品、蛋糕

錢都餐飲今（20日）也於官方粉絲團祭出新訊息，只要成為錢都餐飲APP會員，將會於生日月份發送優惠券。7月壽星將於6/30收到優惠券，7/1至7/31期間只要於用餐前提前告知並出示好康券，至全台錢都日式涮涮鍋可免費兌換梅花豬肉、培根牛肉、雞胸肉片、鴨腿肉片四選一；攪攪風味小火鍋則開放兌換麻辣雙拼一份；吃到飽吉哆火鍋百匯則能免費兌換特製生日蛋糕一份。

圖／擷取自 錢都涮涮鍋 直營店粉絲團
圖／擷取自 錢都涮涮鍋 直營店粉絲團

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錢都日式涮涮鍋 火鍋 買一送一

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