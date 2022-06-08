一吃入魂！ 錢都芒果季「芒果冰淇淋+楊枝甘露」無限供應 吉哆「台味趴謝師宴」每加7人享1人免費

大口吃肉+大口嚐芒果不是夢！ 錢都餐飲集團最新「迷芒季」，於6/15至7/31展開，到錢都日式涮涮鍋開鍋消費，享「愛文芒果霜淇淋、芒果風味沾醬、楊枝甘露」無限供應；迎接暑假讓學生吃的滿意，錢都涮涮鍋推出16盎司超大肉量的「大口食肉鍋」只要399元；同集團的吉哆「台味趴謝師宴」，滿14人以上每加7人享1人免費，超優價格讓大家吃得開心又飽足！

圖／錢都日式涮涮鍋提供

錢都日式涮涮鍋最新「錢都迷芒季」，選用玉井出產之「愛文芒果」金芒香甜，於2022/6/15至7/31供應口感香滑綿密「愛文芒果霜淇淋」與獨門配方調製之「芒果風味沾醬」，搭配火鍋涮出新滋味！於7/15前加碼供應消暑聖品「楊枝甘露」免加價就能無限暢飲。

另於錢都Facebook粉絲團同步舉辦線上趣味活動，6/15至7/15徵集「芒果霜淇淋」好手，於門市開鍋用餐時，至自助吧擠一隻芒果霜淇淋並上傳FB指定貼文串內及完成指定動作，即有機會獲得愛文芒果一箱；7/1起至7/15加碼尋找「芒果打油詩王」活動，至門市朗誦錢都限定「芒果打油詩」，不須消費即可免費獲得「愛文芒果霜淇淋」乙隻！

圖／錢都日式涮涮鍋提供

迎接暑假讓學生放假吃得滿意，錢都日式涮涮鍋大份量新品「大口食肉鍋」上市，能吃到16盎司超大肉量搭配小菜盤及附餐，只要399元，還能7種肉品任選2種來品嚐；另外，吉哆火鍋百匯提供的100種食材無限吃的台味美食「台味趴」，搶攻六月畢業感恩季，凡謝師宴來吉哆辦享團體優惠 搶攻六月畢業感恩季，滿14人以上每增加7人享1人免費(14人以上享2人免費、21人以上享3人免費，以此類推)，讓師生歡聚同慶開心享用100種食材無限吃。

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