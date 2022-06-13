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寒舍食譜「港點吃到飽」揪團開吃！ 「饗粵豐食」3人同行每人999元 加碼晚餐時段嗑龍蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
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喜愛港點的饕客快揪團吃起來！台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」現正推出「饗粵豐食」港點暢饗活動，3人以上同行用餐享午餐999元、晚餐1,299元特價，正宗港式點心無限續點，還同時加碼送單人份限料理，午餐提供「燒味拼盤」、晚餐「石澳梅菜蒜蓉蒸龍蝦半隻」。

圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
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台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」最新宣佈，即日至6/30期間講推出「饗粵豐時」港點暢饗活動，週一至週五午晚餐限定，3人以上同行用餐，特享體驗價午餐每位999元、晚餐每位1,299元，皆需另加原價一成服務費，午餐原價1,280元、晚餐原價1,590元。爽吃一系列主廚精選道地港點吃到飽，如「北海道干貝燒賣」、「和牛潤腸粉」、「臘味蘿蔔糕」、「寒舍蝦餃皇」、「鮮蝦春捲」、「叉燒包」、「豉汁蒸排骨」等，晚間限定加碼的點心有「老菜脯三星蔥餅」與「油雞叉燒雙拼」。

圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
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不僅如此，加碼提供單人份的粵式料理、湯品、主食，每位乙份。午餐吃得到叉燒油雞雙拼的「燒味拼盤」乙份，晚餐則大方祭出「石澳梅菜蒜蓉蒸龍蝦半隻」，配上「寒舍一品佛跳牆」與季節鮮果，再加上「紹興酒蛋福州丸米線」與「主廚特製鮑汁撈飯」二擇一，可以品嚐到最美味的米其林粵菜港點，港點控把握機會快衝！

圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
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