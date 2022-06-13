寒舍食譜「港點吃到飽」揪團開吃！ 「饗粵豐食」3人同行每人999元 加碼晚餐時段嗑龍蝦

受疫情影響最大的餐飲業，隨著狀況趨穩，有許多店家已恢復內用或營業，像是桃園第一名拉麵的三冬麵舖，就在6/8恢復內用，以及台南台菜名店-阿霞飯店，也在6/1開放內用，還有一段時間沒有營業的台南雙全紅茶，也貼出6/6恢復營業的公告，一直想念這些美味的粉絲們，可以開始規畫美食行程囉！

2022-06-11 16:25