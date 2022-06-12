台北特色水煎包「鄒家水煎包」藏身於東湖市場旁，醬肉跟麻辣豆腐口味只有這裡吃得到！

又煎又蒸的水煎包一直都是很多人早餐或者下午茶時段最愛吃的美食之一，帶點咬勁的外皮以及滿滿的內餡總是令人欲罷不能，不過一般水煎包大多是分包肉的跟包菜的兩種，不然就是以包高麗菜或包韭菜這樣區分，但是今天要跟你們分享的這間「鄒家水煎包」很有特色，祖籍山東的業者自己開發出了一些全台只有這裡吃得到的獨家口味水煎包，外皮使用老麵去製作，不但吃了不容易脹氣還有一種越嚼越香的感覺，然後一些像是內餡跟調味用的酸菜以及酸豆辣椒都是他們自己去大火拌炒的，香氣和滋味都相當銷魂，才開幕兩個多月就收服了許多饕客們的心和味蕾，現在每天生意都相當不錯呢～

鄒家水煎包

地址：台北市內湖區東湖路106巷9弄1號

電話：0985-542-518

營業時間：7:30 ~ 14:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：http://shorturl.at/aqrHO

備註：每天備料有限，售完以後有可能會提早打烊

鄒家水煎包的地點位於「東湖市場」旁邊而已，從捷運東湖站步行過來大概只要五分鐘左右的路程而已，若想開車來外帶的話，車子可以停在「東湖派出所」旁的停車場。

目前這裡的水煎包共有「韭菜水煎包」、「高麗菜肉包」、「醬肉包」以及「麻辣豆腐包」四種，不過最近有推出一款新品「豆腐卷」，每日準備的數量不多，想吃到的話要早一點來買比較有機會喔！（當天我是十點多抵達，豆腐卷就賣到只剩最後一份了）

價格的部份目前全部都均一價20元，包括豆漿、奶茶也一樣，然後可能有些人會覺得水煎包一顆20元聽起來有點貴，自己家附近的早餐店可能一顆賣15元而已...不過這邊的水煎包真的很大顆，我是覺得早餐吃個兩顆就非常飽了，午餐正常人的食量也是頂多最多三顆就可以吃飽，所以它還是算走經濟實惠路線的啦！

如果你們住或是工作的地點離東湖市場不遠的話，每天7:30~9:00他們還有早餐組合的優惠方案，兩顆水煎包加一杯紅茶只賣你50元而已唷～

當天到店的時候正好看到業者現場手工在包料進去，所以觀摩了一會兒。

前面有提過，他們的麵皮都是用老麵做的，口感跟香氣都很不錯，包進滿滿的餡料以後，馬上以迅雷不及掩耳的速度快速捏製、塑型，我是按了十幾下快門才拍到一張比較靜止的moment...

韭菜水煎包、醬肉包跟麻辣豆腐包的造型都是圓滾滾一顆的。

高麗菜肉包比較特別一點，包的形狀像是水餃一樣，不過跟正常尺寸的水餃比起來，這個應該算是巨型的！

後來嗅到一陣迷人的香氣，原來是業者正在拌炒醬肉包的內餡，光用聞的就讓人有口水流滿地的感覺了！（醬肉包是業者非常自豪的獨創品項，也是我個人推薦來這裡一定要多買幾顆回去慢慢享用的口味）

一般包肉的水煎包那個肉餡都是一大坨的，這邊的醬肉包是則是豬絞肉的口感（溫體豬的胛心肉製成的絞肉），然後還包進了豆干、酸豆、洋蔥進去，並用多種辛香料來調味，等下就吃給你們看。

你們吃這裡的水煎包時切記一定要搭配他們的酸菜或者酸豆辣椒才更對味～

業者都有裝成一小包、一小包這樣，方便讓客人攜帶，十分貼心。

這些酸菜跟酸豆辣椒也都是業者自己去拌炒而成的，雖然他們的水煎包單吃就很夠味了，但是搭配了酸菜跟酸豆辣椒上去又有截然不同的滋味，建議可以先吃個幾口原味以後再配著一起吃。

如果試過以後也鍾意這味道的話，他們還有賣這種瓶裝的，酸豆辣椒一瓶180元，酸菜是賣150元，除了可以搭配水煎包以外，平常家裡煮飯、煮麵也很適合搭配它們喔！

現場的水煎包已經差不多搶購一空，所以業者要再弄下一鍋了。

一鍋裡就有四種不同口味的水煎包了，其實仔細觀察的話，每一種的外觀都不太一樣，有黑芝麻的是醬肉包，比較平滑又沒黑芝麻的是麻辣豆腐包，有點像包子形狀的是韭菜水煎包。

水煎包的作法就是底部用煎的，然後再加水去蒸熟。

接下來蓋上蓋子，約莫等候個八分鐘左右就可以起鍋啦！

等待期間讓我們品嚐一下很難搶到的夢幻逸品 -「豆腐卷」吧～這就是當天剩的最後一個，後來有很多客人都說想買一個吃吃看，可能業者只能回他們「明天請早」...

這豆腐卷同樣是用老麵的麵團去製作，咬下去的口感香Q有勁，然後裡頭包的豆腐餡不是那種比較固態的板豆腐，我覺得比較接近泥狀或者像奶凍狀的感覺，非常滑嫩可口，超特別的！

因為豆腐卷相較於醬肉包等口味更為清淡，所以追求重口味的朋友更要搭配他們的酸菜或者酸豆辣椒一起品嚐比較夠味喔～（但口味不是那麼重的朋友吃原味的也很OK）

再來熱騰騰的各種口味水煎包也都一一登場！

第一次來吃當然是每種口味都要先來上一輪嘍～♪

先從造型最不一樣的「高麗菜肉包」看起吧～

這高麗菜肉包的Size幾乎跟一個拳頭差不多大，紮紮實實的，賣20元真的很合理。

我家附近的高麗菜水煎包是幾乎吃不到肉，不過這個除了吃得到又甜又多汁的高麗菜以外還吃得到鮮嫩的絞肉，搭配有咬勁的麵皮，讓人吃得是津津有味，應該是大眾都會喜愛的不敗選項。

下一款「韭菜水煎包」包進的是香氣十足的鮮嫩韭菜，然後還吃得到粉絲、豆干、蛋等食材，一口咬下口感非常豐富，又十分清爽、不會有太膩口的感覺，也很不錯吃。

再來這個是「麻辣豆腐包」，一咬下去就有眼睛為之一亮的感覺！除了豆腐本身的香氣跟嫩度以外還有一股舒服的辣勁，然後他們的辣還帶著花椒的那種香氣，平常愛吃麻辣火鍋的朋友一定會愛不釋手。

最後一定要大力推薦的就是我個人超愛的「醬肉包」啦！它真的是你們在台灣其他水煎包店看不到的口味，前面有提過它內餡可以吃得到豆干、酸豆、洋蔥等食材，口感豐富，但最厲害的其實是那醬汁的調味真的鹹甜涮嘴，是讓人吃了會忍不住嘴角上揚的好滋味。

搭配爽脆惹味、有點酸又有點辣的酸菜，讓原本就醬香味濃郁的醬肉包又多了幾分不同的風味，吃完以後只有一個感想，就是...為什麼我家離東湖那麼遠啊！！？？要是我家就在這附近、可以常常買來吃的話該有多好～

當天一起來品嚐的友人小美也超愛他們的醬肉包的！

如果你們懶得去其他地方買飲料的話，店家自己賣的紅茶也是冰涼順口，跟水煎包很搭，甜度不會太高。

最後當然還要再帶一些回家與我娘親分享！（當天晚上用電鍋蒸來吃還是相當美味）

整體來講，我覺得「鄒家水煎包」真的是一間即使你不住在東湖一帶也很值得專程來品嚐的好店，各種口味的水煎包都讓人吃上癮，尤其其他地方吃不到的「醬肉包」更是一次一定要多買幾顆帶回家跟親朋好友分享的口味（當天真的有看到一位客人剛買了一袋回去，過了半小時以後立刻又來回購，說辦公室同仁要再加購），現在也被我列為了以後有來這附近必買的小吃，誠心推薦給大家嘍～

鄒家水煎包

地址：台北市內湖區東湖路106巷9弄1號

電話：0985-542-518

營業時間：7:30 ~ 14:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：http://shorturl.at/aqrHO

備註：每天備料有限，售完以後有可能會提早打烊

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」