4家「飯店名粽」大集合！ 鮑魚粽、海陸粽、紅麴粽 今年想吃哪一款？

端午粽-鮑魚薏仁粽。 圖：圓山大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是端午節了，在疫情干擾下，迎接重要節慶的心情總會受到影響，宅家吃好粽，用美食掃去心情的陰霾！

▲金牌裹蒸粽。 圖：圓山大飯店／提供

圓山端午情 健康新「食」代

端午佳節就是要吃粽子，但市面上琳琅滿目的粽子，該選哪一種呢？圓山大飯店準備美味又無化學添加的端午粽，使用圓山獨家的無添加調味料，讓您呷粽健康又無負擔！包括老饕最愛、媒體評比常勝軍「金牌裹蒸粽」、「湖州粽」、新推出的「鮑魚薏仁粽」以及素食可吃的「黑松露百菇素粽」、「紅豆鬆糕粽」，無化學添加調味料的圓山粽子，是端午粽首選。銷售日期自即日起至2022年6月3日止，5月15日前預購且付款者，可享9折優惠，並加贈精美保冷袋乙組。

圓山大飯店表示，今年的粽子每一粒都是由圓山廚藝團隊手工自製，使用的調味料是近年來圓山大飯店與台鹽及豆油伯公司共同研發無化學成分的調味料，堅持無味精、無香料、無色素、無防腐劑、無食品添加等，來守護賓客健康。

包括採用獨特工法，佐以精選香菇、蔬果精華的「圓山御廚無添加調味珍鮮」，還有100%純釀造「圓山御廚無添加純釀醬油」，搭配薏仁、蓮子及菌菇等健康材料，讓您吃到美味、吃出健康。

▲搶攻端午粽禮商機，5月20日前預訂、付款即可享8折早鳥優惠。 圖：台北新板希爾頓酒店／提供

台北新板希爾頓酒店 推「福虎慶端午」節慶粽禮

為搶攻端午節慶外帶商機，台北新板希爾頓酒店向來熱賣的端午禮盒今年口味再創新，由餐飲團隊遵循古法加入創新元素，讓消費者在家也能品嘗奢華端午粽子饗宴，打出「創意、台式、甜粽」一袋全都有，準備擄獲饕客們的味蕾！每組５入，原價1,288元，凡於5月20日前預訂、付款即可享8折早鳥優惠，只要1,030元。

禮盒內包含、「花雕雞肉粽」、「招牌蛋黃鮮肉粽」、「紅藜松露蔬福粽」、「湖州相思豆沙粽」各乙入，還有超豪華「極品虎掌帝王粽」乙顆，其中「花雕雞肉粽」由花雕雞飯概念發想，主廚特選陳年花雕酒醃漬肉質鮮嫩的仿雞腿肉，搭配充滿彈性的長糯米，並加入香氣濃郁的鹹蛋黃，每口都能吃到甘醇濃厚的酒香，傳遞濃濃粽意與祝福。「招牌蛋黃鮮肉粽」改良台式南部粽手法，嚴選在地上等豬肉，搭配整顆紅潤剔透的鹹蛋黃，特製醬汁慢燉，入口重溫記憶中家鄉的好滋味。

▲花雕雞肉粽，特選陳年花雕酒醃漬肉質鮮嫩的仿雞腿肉，每口都能吃到甘醇濃厚的酒香。 圖：台北新板希爾頓酒店／提供

「紅藜松露蔬福粽」誰說素粽枯燥乏味！此次嚴選被譽為「珍味之王」的松露與紅藜及蓮子搭配，不僅將美味層次推往高峰，更流露奢華的養生氣息，清爽不膩口是絕佳的素粽首選。「湖州相思豆沙粽」豆沙餡綿密清甜、搭配湖洲粽的製程手法，口齒留香，絕對讓人上癮！最後，頂級奢華的「極品虎掌帝王粽」大走海陸頂級食材風！選用高檔配料，虎掌（蹄筋）、整顆鮑魚、干貝等奢華食材，讓饕客猶如帝王般的頂級享受。

▲海陸雙珍粽。 圖：大地酒店／提供

大地酒店 推大地之味•萬粽選一禮盒

今年大地酒店奇岩一號推出三款特色風味粽，分別是擁有豐富高級食材的「海陸雙珍粽」，具有地方特色的「老罈酸菜伊比利粽」，還有人氣精選的「麻油雞酒鮑魚粽」，每款粽子各具巧思，送禮自用兩相宜，5/20前預購即享早鳥優惠價，而單筆消費滿3,500元，更享台灣本島宅配免運費！

「海陸雙珍粽」單顆重達1.1公斤，適合5～6人分享，包裹著以在來米稻草梗捆綁，再使用熬製多時、入口即化的稻香大地牛，再搭配獨門醬汁滷製的「吉品鮑魚」，可同時品嚐到淡淡稻香的牛小排，也吃得到新鮮海味的高級鮑魚，是奇岩一號明星商品。

▲老罈酸菜伊比利粽。 圖：大地酒店／提供

老罈酸菜伊比利粽，選用肉質呈現經典大理石紋的頂級「西班牙伊比利豬」，再以雲林古法醃製的酸菜燉煮入味。香Q糯米包裹著軟嫩微辣的豬肉與酸菜內餡，酸辣滋味保證一口接著一口！麻油雞酒鮑魚粽以百年老店黑麻油煸炒薑片、糯米，與雞腿肉、整顆「吉品鮑魚」，用料紮實豐富！

▲彩豐樓紅麴蓋子頭裹蒸粽。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店 彩豐樓「紅麴蓋子頭裹蒸粽」預購中

台南大員皇冠假日酒店屢次獲獎的彩豐樓獨創推出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」，即日起開放預購至2022年6月2日止，粵式手法融合創意口味的裹蒸粽每顆360元，2顆優惠價699元，單筆購買6顆加贈精美保冷袋。

彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，多次代表酒店參賽屢獲佳績。今年4月參加台南市政府觀光旅遊局舉辦的「台南米其林占星嘉年華」以蒜香脆皮雞、原蒜頭抽焗大蝦、燒拌黃魚麻婆豆腐三道菜，蟬聯3個月入選TOP10名菜殊榮。

有鑑於此，在端午佳節前夕，袁主廚再秀廚藝創意，將粵式裹蒸粽與藥食同源的紅麴結合，研發出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」，特別選用一頭豬僅有的2塊前腿蓋子肉，帶皮帶肉、肥而不膩，以紅麴、桂皮、肉桂等香料浸泡調味，悶煮約2個小時，肉質軟嫩Q彈、豐含膠質，尤其紅麴具有健脾、助消化。再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，茶花菇、干貝、鹹蛋黃等，更具鮮香入味，口感濃郁香醇、層次豐富。

▲彩豐樓。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

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