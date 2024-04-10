挑戰手搖界烏龍茶霸主！CoCo都可「21歲輕烏龍」新登場 還有好友日「日式杏仁凍茶買1送1」敲碗回歸

不讓得正專美於前！「CoCo都可」最新推出「21歲輕烏龍」系列，在手搖飲店就能以30元銅板價喝到清新茶香，奶茶控也有「輕乳烏龍」的絲滑新選擇。同時，今(10)天還有都可好友日限定「日式杏仁凍茶買一送一」要喝起來！

圖／CoCo都可提供

烏龍茶控們集合！連鎖手搖「CoCo都可」全新推出「21歲輕烏龍」系列，有別於重焙烏龍更為清新爽口，本次共推出3款新飲品，有純茶系「21歲輕烏龍」、酸甜果茶派「21輕檸烏龍」和融合鮮奶香且順口的「21歲輕乳烏龍」，不論是純茶控、果茶派還是奶茶控統統都能滿足。

圖／CoCo都可提供

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此外，本週的4/10都可好友日則推出「日式杏仁凍茶(L)買一送一」，網友敲碗成功的「杏仁凍」回歸全台門市開賣，滋味豐富超順口，記得先到CoCo都可LINE官方帳號領券，使用都可訂線上點餐即享優惠。

圖／CoCo都可提供

CoCo都可 「21歲輕烏龍」系列販售資訊

販售地點：全台門市

21歲輕烏龍｜售價30元(中)、35元(大)

21歲輕檸烏龍｜售價45元(中)、55元(大)

21歲輕乳烏龍｜街邊門市：售價50元(中)、60(大)；商場門市：售價55元(中)、65元(大)