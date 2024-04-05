神級古早味！第一伴手禮「春上布丁蛋糕」日均賣出2千顆的「芋泥肉鬆」強勢回歸 全新「宇治金時」限店首發開賣

芋泥配肉鬆！新竹第一伴手禮「春上布丁蛋糕」神仙組合再出擊，鹹甜交織的超夯「芋泥肉鬆布丁蛋糕」重磅回歸，還有馥郁茶香的「宇治金時蛋糕」限店開賣，喜愛古早味蛋糕的朋友一定要衝！

圖／春上布丁蛋糕粉絲頁

主打台灣古早味蛋糕的知名伴手禮「春上布丁蛋糕」帶著秒殺級的「芋泥肉鬆蛋糕」正式回歸，曾創下短短3天賣出近6,000顆的超狂紀錄，綿密芋泥和芋香搭配鹹口肉鬆，令人上癮的台式好滋味一口吃得到。

圖／春上布丁蛋糕粉絲頁

靜岡抹茶蛋糕。圖／春上布丁蛋糕粉絲頁

而最新首發的「宇治金時蛋糕」則為高雄旗艦店限定商品，一顆售價150元，也是絕配組合的抹茶尬紅豆，不論是搭配咖啡還是奶茶都剛好。欲購買建議先電話預訂，不然遇上完售可就白跑囉。

圖／春上布丁蛋糕粉絲頁

圖／春上布丁蛋糕粉絲頁

春上「芋泥肉鬆蛋糕」販售據點

台北迪化、竹北文興、新竹巨城、新竹高鐵、台南南紡、高雄夢時代、高雄旗艦店

春上「宇治金時蛋糕」販售據點

高雄旗艦店（期間限定販售）

地址：高雄市左營區富民路21號

營業時間：10:00-20:00

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