神級古早味！第一伴手禮「春上布丁蛋糕」日均賣出2千顆的「芋泥肉鬆」強勢回歸 全新「宇治金時」限店首發開賣
芋泥配肉鬆！新竹第一伴手禮「春上布丁蛋糕」神仙組合再出擊，鹹甜交織的超夯「芋泥肉鬆布丁蛋糕」重磅回歸，還有馥郁茶香的「宇治金時蛋糕」限店開賣，喜愛古早味蛋糕的朋友一定要衝！
主打台灣古早味蛋糕的知名伴手禮「春上布丁蛋糕」帶著秒殺級的「芋泥肉鬆蛋糕」正式回歸，曾創下短短3天賣出近6,000顆的超狂紀錄，綿密芋泥和芋香搭配鹹口肉鬆，令人上癮的台式好滋味一口吃得到。
而最新首發的「宇治金時蛋糕」則為高雄旗艦店限定商品，一顆售價150元，也是絕配組合的抹茶尬紅豆，不論是搭配咖啡還是奶茶都剛好。欲購買建議先電話預訂，不然遇上完售可就白跑囉。
春上「芋泥肉鬆蛋糕」販售據點
台北迪化、竹北文興、新竹巨城、新竹高鐵、台南南紡、高雄夢時代、高雄旗艦店
春上「宇治金時蛋糕」販售據點
高雄旗艦店（期間限定販售）
地址：高雄市左營區富民路21號
營業時間：10:00-20:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/chunsuncake
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言