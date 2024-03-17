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冰淇淋控又嗨了！到31冰淇淋秀出「這2數字」冰淇淋免費多一球 加碼「新鮮草莓增量」只到月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
摘自推特X、31冰淇淋日本IG
摘自推特X、31冰淇淋日本IG

多送一球冰淇淋！在台也擁有高人氣的連鎖「31冰淇淋」再度推出粉絲最愛的「尋找31」任務，只要完成指定活動內容即可免費加贈一球自選口味冰淇淋，有粉絲看到超嗨直呼「明天吃6球」！

圖／摘自推特X
圖／摘自推特X

來自美國加州的超人氣冰淇淋專賣「31冰淇淋」推出最具品牌特色的優惠活動「尋找31」任務，即日起至3/30，只要找到含有數字「3、1」的照片、圖片或物品等，到門店出示並購買雙球或迷你三球冰淇淋，即可免費再獲得一球冰淇淋，愛吃冰淇淋的你當然不能錯過囉！

圖／31冰淇淋提供
圖／31冰淇淋提供

示意圖。圖／31冰淇淋日本IG
示意圖。圖／31冰淇淋日本IG

此外，為了抓住草莓季的尾巴，31冰淇淋也祭出「新鮮草莓免費增量一顆」的加碼活動，凡購買「頂級新鮮草莓聖代、草莓千層派(雙球)、草莓布朗尼(雙球)、草莓巧克力脆餅(雙球)」等指定品項即可獲得。順帶提醒草莓控，目前31門市裡的草莓口味冰淇淋多達8種，把握最後機會手刀開吃酸甜美好滋味。

圖／31冰淇淋提供
圖／31冰淇淋提供

31冰淇淋 最新優惠資訊

活動日期：即日起～3/30

【尋找31】凡找到含有數字「3、1」的照片、圖片或物品等，到門店出示並購買雙球或迷你三球冰淇淋，即可免費再獲得一球冰淇淋

【草莓增量】凡購買「頂級新鮮草莓聖代、草莓千層派(雙球)、草莓布朗尼(雙球)、草莓巧克力脆餅(雙球)」等指定品項即可免費增量草莓一顆

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BR31icecreamTW

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