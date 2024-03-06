戀上巨峰葡萄！ 迷客夏「葡萄初戀季」3手搖新品開賣 夢幻紫色漸層酸甜果茶太誘人

春意滿滿的手搖新品再+1！ 迷客夏於3/6起，推出全新春季「葡萄初戀季」新品，嚴選採用台灣在地巨峰葡萄，透過整顆帶皮葡萄熬煮，完美喝到「初戀」般的葡萄香醇濃郁原始風味，3款飲品杯杯都有多層次口感！

巨峰啵葡綠 (L)75元。圖／迷客夏提供

「巨峰啵葡綠」香甜巨峰葡萄搭配清新茉香綠茶，入口還吃得到脆啵啵球和綠茶凍雙配料，推薦給喜歡喝純茶類但想嘗試一點酸甜感的粉絲。

巨峰莓果啵啵 (L)75元。圖／迷客夏提供

「巨峰莓果啵啵」以巨峰葡萄X蔓越莓汁，雙果茶的巧妙搭配交織出酸甜滋味，加入脆啵啵球和綠茶凍雙配料，用舌尖探索每一層不同的滋味。

巨峰葡萄優酪 ft. 馬修嚴選：85元 （M）。圖／迷客夏提供

「巨峰葡萄優酪 馬修嚴選」迷客夏再度攜手台灣優格第一品牌-馬修嚴選，巨峰葡萄冰沙加入綠光鮮奶，再搭配馬修嚴選優格和綠茶凍，成為酸甜優格冰沙飲，一整杯含有億級活性乳酸菌，口感綿密又能補充好菌。