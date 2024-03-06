戀上巨峰葡萄！ 迷客夏「葡萄初戀季」3手搖新品開賣 夢幻紫色漸層酸甜果茶太誘人
春意滿滿的手搖新品再+1！ 迷客夏於3/6起，推出全新春季「葡萄初戀季」新品，嚴選採用台灣在地巨峰葡萄，透過整顆帶皮葡萄熬煮，完美喝到「初戀」般的葡萄香醇濃郁原始風味，3款飲品杯杯都有多層次口感！
「巨峰啵葡綠」香甜巨峰葡萄搭配清新茉香綠茶，入口還吃得到脆啵啵球和綠茶凍雙配料，推薦給喜歡喝純茶類但想嘗試一點酸甜感的粉絲。
「巨峰莓果啵啵」以巨峰葡萄X蔓越莓汁，雙果茶的巧妙搭配交織出酸甜滋味，加入脆啵啵球和綠茶凍雙配料，用舌尖探索每一層不同的滋味。
「巨峰葡萄優酪 馬修嚴選」迷客夏再度攜手台灣優格第一品牌-馬修嚴選，巨峰葡萄冰沙加入綠光鮮奶，再搭配馬修嚴選優格和綠茶凍，成為酸甜優格冰沙飲，一整杯含有億級活性乳酸菌，口感綿密又能補充好菌。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言