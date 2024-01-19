星宇航空 X SNOOPY！ 第二彈聯名「浩瀚遨遊午茶禮盒」限量發售

「SNOOPY X STARLUX 浩瀚遨遊午茶享受禮盒」內含多款造型餅乾、可愛茶粉、皮革餐墊一次擁有，春節限定販售。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】星宇航空與 SNOOPY 於上月正式發表聯名，今再隆重推出第二彈聯名商品「SNOOPY X STARLUX 浩瀚遨遊午茶享受禮盒」，此款禮盒為呈現飛機餐點概念，打開禮盒的時刻就迎接宛如登機後的星級驚艷。

內容物包含3款精緻餅乾、1款迷你錫蘭紅茶茶粉、1個皮革壓印史努比餐墊及1個專屬送禮提袋，高質感禮盒設計，全套令人有滿滿的儀式感，悠閒午茶時光瞬間提升成星宇航空機上的優質體驗，作為春節送禮更是令人驚艷無比！即日起於 SUNFRIEND MOUTH 官網獨家販售，每盒售價1,190 元，限量發售，售完為止。

▲「SNOOPY X STARLUX 浩瀚遨遊午茶享受禮盒」呈現飛機餐點概念。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

本次禮盒由星宇航空、SNOOPY 史努比與 SUNFRIEND MOUTH 聯手企劃製作，餅乾類型有3款，分別是印刷有這次聯名「史努比香草風味圖案餅」、「史努比造型牛奶風味餅」、「糊塗塌客造型可可風味餅」，三款各有特殊造型或印刷，讓人幾乎捨不得吃，絕對是直逼收藏等級的精緻小點；「史努比迷你紅茶粉」嚴選來自高山錫蘭紅茶，媲美現泡風味，濃郁茶湯鎖入迷你茶粉，小小體積即可還原回甘茶香；搭配專屬「皮革壓印史努比餐墊」及「專屬聯名送禮提袋」。每一款內容物都有搭配一個史努比角色，一次購入6件套組，全套打造午茶禮盒，打開就是療癒身心之旅。限量聯名「SNOOPY X STARLUX 浩瀚遨遊午茶享受禮盒」每盒售價1,190 元，限量發售，可於 SUNFRIEND MOUTH 官網購買。

▲聯名禮盒內每一款內容物都搭配一個史努比角色。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

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