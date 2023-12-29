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草莓季來了！「普諾麵包坊」15款新品銅板價起，草莓炒麵超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／普諾麵包坊提供
圖／普諾麵包坊提供

「普諾麵包坊」隸屬神旺旗下，今年以引人入勝的新品「草莓寶盒」（299元）獨領風騷。這款絕對是美食愛好者的夢幻之選，底層以抹茶手指蛋糕為基底，夾入15顆鮮嫩草莓，再搭配質地輕盈不膩的馬斯卡彭幕斯，茶香和果香交織出令人垂涎的絕妙滋味。不僅如此，15款草莓新品保證草莓控會愛上！

圖／普諾麵包坊提供
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圖／普諾麵包坊提供
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「普諾麵包坊」的新品陣容中，最引人注目的莫過於「草莓炒麵」（89元）。這款創新之作選用上等大湖草莓，將其夾入日劇主角午休時在學校頂樓品嚐的炒麵麵包，再搭配獨特的黃芥末義大利麵，讓味蕾在酸甜泡泡中帶點微嗆辣的刺激，刷新讀者對甜點的想像。

圖／普諾麵包坊提供
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另一款新品「可頌美莓」（139元）則展現霸氣風采，巨大的22公分尺寸超越想像，充滿層次感的酥皮內餡搭載豐富的新鮮草莓和滑順的卡士達醬。酥香多層次的可頌皮與草莓的酸甜多汁、卡士達醬的濃郁順滑，交織出美味的風味旋律。

圖／普諾麵包坊提供
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「普諾麵包坊」今年攜手15款草莓產品殺進市場，呈現出豐富的口感和層次。這個冬季，讓這些誘人的草莓美點成為您品味的焦點，感受層出不窮的美食驚喜，真的要手刀去買囉！

圖／普諾麵包坊提供
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