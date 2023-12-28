優惠到明年！ 摩斯紅茶買20送20不夠 加碼「咖啡46杯2024元」、「跨年單人餐」陪你不孤單

摩斯漢堡迎新年優惠多多，除了日前公布的大杯冰紅茶「買20杯送20杯」引起關注，最新再加碼摩斯咖啡大杯「46杯只要2024元」，更推出「跨年單人餐」、「陪你倒薯餐」，助大家跨年不孤單！

圖／摩斯漢堡提供

跨年元旦必搶快看，MOS Order APP「安心取溫馨送」推出一次列超狂優惠，自2023/12/29日至2024/1/14，摩斯咖啡大杯46杯只要2024元，現省736元！還有大杯黃金地瓜冰奶茶或中杯黃金地瓜拿鐵2杯，優惠價120元。

圖／摩斯漢堡提供

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自即日起至2024/1/14，加碼推出「陪你倒薯餐」與「跨年單人餐」，其中「陪你倒薯餐」優惠價109元，內含V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜，用諧音「倒薯」來「倒數」；「跨年單人餐」內含超級大麥海洋珍珠堡、方塊薯餅、摩斯雞塊，搭配大杯冰紅茶，主餐還可以更換為超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡、或摩斯炸蝦堡（4選1），優惠價189元。

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漢堡王也無預警祭出「年終肉償日」安格斯牛堡任選「買一送一」，2023/12/29上午10:30至全門市各店打烊前30分鐘全天都能購買，包括勁濃安格斯牛肉堡／安格斯厚切牛肉堡／花生安格斯牛肉堡，通通都能買一送一。