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高CP值！好市多「法式馬卡龍」繽紛6色、口味超驚艷 網友讚：神級下午茶首選

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／聯合報系資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

這款神級甜點你吃過了沒？ 美式賣場好市多（Costco）販售的品項相當多，而甜點類也是受到許多人喜愛，一款經典「法式馬卡龍」內含6色口味，一盒共36顆，近期竟然出現標價一盒不到200元的價格，引發網友們討論，有人直呼是「近年來CP值最高甜點」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

有網友近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發表，一款「TIPIAK繽紛馬卡龍」一盒竟然200元有找！這款好市多常駐性點心，馬卡龍共有6種顏色，每種顏色分代表不同口味，包含了桃子奶油、覆盆子、檸檬柚子、開心果、藍莓、巧克力，經常價格落於399元左右，平均一顆約11元。

但近期特價下殺一盒不到200元，瞬間引起網友們關注。一經原po分享，網友們紛紛回覆「這個推」、「這個真的好吃」、「CP值高又不會死甜」、「近年來CP值最高的甜點」。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

還有網友分享這款馬卡龍吃起來口感偏甜，但不膩口，皮和內餡咬下會有Ｑ彈感，建議大家配茶或咖啡當作下午茶，更推薦先拿去冷凍，退冰15秒再享用，而且巧克力口味讓人十分驚豔，值得趁特價期間入手嘗試。

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好市多 下午茶 馬卡龍 CP值

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