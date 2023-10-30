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好難買！全聯獨家「綜合餅乾買一送一」掀搶購 還有最後4天「14元美式」要把握

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全聯福利中心提供
圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心經常祭出多項優惠，近期推出的「買一送一大集合」更是不少人的挖寶首選。有網友就在臉書社團分享一款「綜合餅乾」，不僅包裝實在、口味選擇多，搭配現行買一送一的促銷，CP值大爆表，吸引網友回應「立刻出門買」、「每種口味都好吃」。

圖／全聯福利中心提供
圖／全聯福利中心提供

許多人會在網路分享好物，全聯這款來自日本超市的「生活良好綜合餅乾」受到網友大推，一包內含約25塊餅乾，綜合口味讓人吃不膩，直至11/2還有買一送一的優惠活動，139元輕鬆帶走兩包，多款巧克力夾心餅乾一次滿足。另有網友表示，該款餅乾太熱銷，直呼「好難買」，引出熱心網友分享，可使用「分批取」購買。

全聯獨賣的「生活良好綜合餅乾」受到網友喜愛。圖／摘自「我愛全聯-好物老實説」(網友陳妍庭)
全聯獨賣的「生活良好綜合餅乾」受到網友喜愛。圖／摘自「我愛全聯-好物老實説」(網友陳妍庭)

此外，同樣優惠至11/2，全聯OFF COFFEE推出全時段「美式19元、拿鐵29元（冰熱同價）」的銅板價好康，自備環保杯還能再折5元，咖啡最低14元就開喝，這麼便宜當然要衝一波啦！

至11/2，全聯OFF COFFEE推出全時段「美式19元、拿鐵29元（冰熱同價）」，自備環保杯再折5元。圖／全聯福利中心提供
至11/2，全聯OFF COFFEE推出全時段「美式19元、拿鐵29元（冰熱同價）」，自備環保杯再折5元。圖／全聯福利中心提供

圖／全聯福利中心官網
圖／全聯福利中心官網

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