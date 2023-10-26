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微熱山丘全新「蘋安御守蘋果酥」小包裝登場！ 幸福保平安 再送青森紅玉蘋果

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／微熱山丘提供
圖／微熱山丘提供

時序入秋，正值日本青森蘋果採收，微熱山丘也將蘋果季帶來台灣，即日起於體驗門市奉茶將以蘋果酥搭配紅玉紅茶，全新蘋果酥小包裝換上平安御守設計，外盒還能動手造改成御守，於歲末之際化身保庇法寶，讓大家在品嚐日常甜點之餘，還能大家加持滿滿「蘋」安！

圖／微熱山丘提供
圖／微熱山丘提供

微熱山丘嚴選來自日本青森縣盛產的蘋果，每顆紅玉蘋果都經由農民悉心照料呈現鮮紅色澤經由糖漬慢煮之後，果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，將完美封存於深紅色的蘋果醬中，製作成一顆顆甜中帶酸多層次風味的蘋果酥。

最新包裝設計的微熱山丘蘋果酥，以繽紛插畫融入祈求交通、旅遊平安等元素，象徵平安的寓意，更巧妙結合御守造型，只要在品嚐蘋果甜點後，沿著外盒裁線剪裁，就能作成平安御守，可當作書籤或作為盆栽掛飾、夾進護照時時回憶旅途喜悅，或寫下祝福、祈願傳遞出去。

圖／微熱山丘提供
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圖／微熱山丘提供
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即日起微熱山丘台北民生公園門市、南投三合院門市、高雄駁二特區３間體驗門市，將以蘋果酥搭配紅玉紅茶奉茶，凡於門市購買蘋果酥6個裝或10個裝，即贈送青森紅玉蘋果一顆；於官網消費金額達1,314元，即贈送蘋果酥2個裝-平安御守小包裝，獻給大家平安一生一世的美好祝福！

圖／微熱山丘提供
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