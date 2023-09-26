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連喝5天！CoCo好友日「珍珠鮮奶茶」買1送1 解膩純茶四杯100、質感輕乳茶第二杯5折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

喝到十月！即將迎來本週CoCo都可好友日，本週優惠品項是網友最愛的人氣No.1「珍珠鮮奶茶」，9/27好友日當天可享「第二杯0元」優惠，簡單步驟領優惠、輕鬆開喝。不僅如此，中秋烤肉必配解膩茶飲也自即日起至9/29祭出「四杯100元」的超值優惠，粉絲們準備喝起來！

圖／CoCo都可提供
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本週CoCo週三好友日將於9/27推出「珍珠鮮奶茶」第二杯0元好康，只要打開CoCo都可Line官方帳號領券，並於都可訂線上點單即享買一送一喝過癮。而中秋連假在即，CoCo自即日起至10/1推出三波優惠，第一波為經典茶品「手採紅茶」、「四季春青茶」、「茉莉綠茶」、「伯爵果茶」、「焙韻鐵觀音」任選四杯100元，優惠於即日起至9/29。

圖／CoCo都可提供
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緊接著於9/30，CoCo祭出「輕乳茶系列」任選第二杯憑券5折，搭配首創「增香吸管」及獨家限定「造型杯身」層次更加倍。最後，解膩茶品「葡萄柚果粒茶」線上點單憑券享第二杯10元則於10/1登場，讓你收假不憂鬱。

圖／CoCo都可提供
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9/27 CoCo好友日優惠資訊

活動內容：活動當日於CoCo都可Line官方帳號領券，並使用都可訂線上點單可享「珍珠鮮奶茶(大)第二杯0元」

備註：一人可獲得2張，每筆訂單最多使用二張；數量有限、售完為止

都可訂線上點單 中秋連假優惠

【第一波】

活動日期：2023/9/22-9/29

優惠內容：「手採紅茶」、「四季春青茶」、「茉莉綠茶」、「伯爵果茶」、「焙韻鐵觀音」任選四杯(大)100元

【第二波】

活動日期：2023/9/30

優惠內容：「沐春風」/「日落錫蘭」(中)憑券享第二杯5折

備註：造型杯身、增香吸管以門市供應數量為準，送完為止，使用完畢即更換為正常中杯及吸管

【第三波】

活動日期：2023/10/1

優惠內容：「葡萄柚果粒茶」(大)憑券享有第二杯10元

注意事項：此活動僅於「CoCo都可訂」線上點單；實際販售品項、金額以「都可訂」平台公告為準

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