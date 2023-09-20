比巨無霸還大！更驚人「鴕鳥蛋黃酥」竟含50顆蛋黃 眾人嚇歪：吃完要送醫吧
這個更狂！日前有網友分享大潤發的吸睛「巨無霸蛋黃酥」，超浮誇塞入16顆蛋黃掀起熱議。沒有最狂，只有更狂，沒想到還有網友PO出更驚人的超巨size蛋黃酥，從網友分享的照片可知，分為五吋及八吋，而八吋蛋黃酥內竟含約50顆蛋黃，讓網友傻眼直呼「感覺好像快要爆炸」、「吃完整顆應該24小時內送醫院吧」。
中秋蛋黃酥風潮一波接一波，先前大潤發的「巨無霸蛋黃酥」已經夠嚇人，但一山還有一山高，有網友偶遇「8吋蛋黃酥」並拍照分享到臉書社團，原PO將其命名為「鴕鳥蛋黃酥」引發網友討論，圖中標價牌可見，五吋蛋黃酥含約10顆蛋黃，而8吋竟塞有約50顆蛋黃，貼文一出驚呆眾人，紛紛表示「這顆下去立馬中風」、「裡面也是鴕鳥蛋黃嗎」、「看來裡面塞了一整顆柚子」。
據圖中所示，超巨size蛋黃酥五吋399元、8吋2999元，並標明即將開放預訂，但目前尚無人解答此為哪個販售通路。另有網友分享自己訂了大潤發的2500元巨無霸蛋黃酥，也有人PO出肯德基的7吋大蛋撻，由此看來今年秋節的應景主題就是「什麼都要大」，夠浮誇才夠看。
延伸閱讀：
．比臉還大！ 量販店驚見「巨無霸蛋黃酥」內塞16顆蛋黃超狂，真的可訂購
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言