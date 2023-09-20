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比巨無霸還大！更驚人「鴕鳥蛋黃酥」竟含50顆蛋黃 眾人嚇歪：吃完要送醫吧

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自路上觀察學院(網友Bubu Lin)
圖／摘自路上觀察學院(網友Bubu Lin)

這個更狂！日前有網友分享大潤發的吸睛「巨無霸蛋黃酥」，超浮誇塞入16顆蛋黃掀起熱議。沒有最狂，只有更狂，沒想到還有網友PO出更驚人的超巨size蛋黃酥，從網友分享的照片可知，分為五吋及八吋，而八吋蛋黃酥內竟含約50顆蛋黃，讓網友傻眼直呼「感覺好像快要爆炸」、「吃完整顆應該24小時內送醫院吧」。

中秋蛋黃酥風潮一波接一波，先前大潤發的「巨無霸蛋黃酥」已經夠嚇人，但一山還有一山高，有網友偶遇「8吋蛋黃酥」並拍照分享到臉書社團，原PO將其命名為「鴕鳥蛋黃酥」引發網友討論，圖中標價牌可見，五吋蛋黃酥含約10顆蛋黃，而8吋竟塞有約50顆蛋黃，貼文一出驚呆眾人，紛紛表示「這顆下去立馬中風」、「裡面也是鴕鳥蛋黃嗎」、「看來裡面塞了一整顆柚子」。

原PO分享「『鴕鳥蛋』黃酥」。圖／摘自路上觀察學院(網友Bubu Lin)
原PO分享「『鴕鳥蛋』黃酥」。圖／摘自路上觀察學院(網友Bubu Lin)

據圖中所示，超巨size蛋黃酥五吋399元、8吋2999元，並標明即將開放預訂，但目前尚無人解答此為哪個販售通路。另有網友分享自己訂了大潤發的2500元巨無霸蛋黃酥，也有人PO出肯德基的7吋大蛋撻，由此看來今年秋節的應景主題就是「什麼都要大」，夠浮誇才夠看。

原文可點此

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蛋黃酥 大潤發 蛋撻 肯德基

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