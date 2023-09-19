咖啡廳變身藝廊～【Levi’s® X CAFE!N】跨界合作 咖啡與丹寧碰撞出新火花

問世已經150年的Levi’s經典款「501」，今年與「CAFE!N」合作，重新詮釋丹寧精神，不只使用經典丹寧褲在台中打造快閃到11/30的藝術空間，在享受咖啡的同時也獲得視覺上的激盪，「CAFE!N」更推出新品咖啡和輕食，致敬流行百年的品牌精神「原創與堅韌」；周末放假有到台中走走，不妨把「CAFE!N」主題店列入拜訪清單中，來去看看咖啡跟丹寧怎麼碰撞出新火花～

圖／CAFE IN臉書

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不斷求新求變的Levi’s®，讓丹寧褲501®成為經典不敗的潮流單品，今年正好是誕生150週年，用「叛逆不羈」、「傲⻣自信」的精神和「CAFE!N」跨界合作，不只在餐食、咖啡上推出新品，也展開串連多組不同領域創作者的藝術計畫。邀請了阮鳳儀、高毓璘、PINGPING、CHUCKLE、田一德領軍的「BOOG NATION」舞團、馮雯、陳彥君、齊振涵等8位意見領袖來演繹自己心中的Levi’s® 501®穿搭。

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為了致敬這流行了150年的經典單品，「CAFE!N」推出丹寧藍風鈴拿鐵、大人味花椒起司司康、淘金起司雪花牛三明治等融入精神的咖啡與餐點，也特別推出了「塗鴉款手提餐食組」，只要任選兩款甜點、大杯飲品乙杯或是丹寧藍風鈴拿鐵乙杯，就可以免費拿到！另外位於台中的「CAFE!N」主題店，由策展團隊「山陽山陰 」把50多條回收的丹寧褲融入裝潢，打造出新的藝術空間，將快閃兩個半月的時間，一直到11/30止，想朝聖的粉絲們可得把握時間！

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Levi’s® ｜ CAFE!N Project RE. 聯合藝術計畫

時間：9/15～11/30

地址：台中市西區中美街340號，週一至週日7：30～21：30

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