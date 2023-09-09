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半價開吃GODIVA霜淇淋！「巧克力霜淇淋優惠」一門市限定 倒數２天要吃爆
終於等到啦！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA不僅擁有巧克力擁護者，品牌的冰涼霜淇淋也深受顧客歡迎，雖然一支不斐售價220元，一分錢一分貨，吃起來格外濃郁順滑。現在，GODIVA板橋門市為慶搬新家，特別推出第二支半價優惠，快衝一波吃起來！
GODIVA板橋門市搬新家，於板橋大遠百正式營運，同步祭出慶開幕優惠「霜淇淋第二支半價」，兩支330元，好康至9/10止。GODIVA霜淇淋有黑巧克力、白巧克力及雙重巧克力三種口味選擇，喜歡濃郁可可味可點黑巧克力口味，嗜甜者推薦白巧克力霜淇淋，而雙重巧克力則能一次吃到黑白巧克力的香與甜，味道交織甜度剛好也不膩。此外，除了霜淇淋優惠外，還能再享巧克力磚優惠加購價239元，巧克力控千萬別錯過這波活動啦！
GODIVA 新北板橋大遠百
地址：新北市板橋區新站路28號B1F
營業時間：11:00-22:00
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