只有今天！CoCo都可迎七夕推「鮮莓冰沙」第二杯半價，好友日還有「拍拍拍呀綠牛乳」買一送一
是戀愛的味道！今(22)天是七夕情人節，準備好怎麼和另一半慶祝了嗎？人氣手搖「CoCo都可」特別推出七夕一日限定「鮮莓冰沙第二杯半價」優惠，邀請大家不論是好友、家人還是情侶都能一人一杯感受酸甜又沁涼的美好滋味。
CoCo都可在8/22七夕當日祭出消暑聖品「鮮莓冰沙」第二杯半價的好康，只要加入品牌官方LINE好友即可領取並使用「第二杯半價券」，每人可獲得兩張，至多優惠兩組(四杯)。「鮮莓冰沙」自推出即吸引手搖控搶喝，手工熬煮的莓果醬搭配綿密冰沙，酸甜可口透心涼。
此外，8/23也將迎來都可週三好友日，本週優惠品項為新品「拍拍拍呀綠牛乳」，活動當天於LINE官方帳號領券後至門市購買即享第二杯0元，連續兩天優惠喝起來。
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