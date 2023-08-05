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超可怕！全家莓果霜淇淋「一現象」吃完像命案現場　業者：皆符合規範

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店Fami!ce霜淇淋推出10週年限定「莓好時光霜淇淋」，即日起至8/15還贈限量繽菓球，搭配起來好夢幻。而現在也陸續有不少網友分享最新口味霜淇淋，卻意外點出本次霜淇淋「一現象」，令人直呼「超可怕」。

圖／全家FamilyMart粉絲頁
圖／全家FamilyMart粉絲頁

全家便利商店「莓好時光霜淇淋」接檔上市，許多忠實粉絲把握嘗鮮優惠火速開箱，有網友認為新款霜淇淋帶有清爽雪酪感，味道酸甜、果香濃郁，非常適合夏天來上一支。但也有不少人發現這款霜淇淋「洗不掉」，有網友好奇發問「是天然的嗎？」因為吃完嘴都是紅色的，甚至有人手被染色還不易清洗。據《TVBS新聞網》報導，全家便利商店對此聲明「莓果口味原料和製程，都符合食安規範」，因使用100%濃縮果汁製成，合法適量添加食用色素，如造成短暫色素殘留，屬正常現象。

網友分享同事吃了一支霜淇淋，手被染色還洗不掉。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友周惠君)
網友分享同事吃了一支霜淇淋，手被染色還洗不掉。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友周惠君)

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霜淇淋 全家便利商店 果汁 雪酪

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