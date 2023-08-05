超可怕！全家莓果霜淇淋「一現象」吃完像命案現場　業者：皆符合規範

「康青龍」新聯名再次掀起搶購風潮！為了複製蠟筆小新、卡娜赫拉等人氣IP成功聯名，此次特別與兒童界偶像巨星《救援小英雄波力》攜手合作，共推出4款限定飲品，其中更有專為小朋友特製的無咖啡因飲料「小小英雄杯」，更有免費加料服務，絕對愛不釋手！

2023-08-04 13:00