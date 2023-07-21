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超美顏粉嫩冰淇淋！「蜷尾家 X 老協珍」驚豔聯名新口味快閃時間曝光 北部也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

炎熱的夏天裡享受冰品超爽快～今年又有新口味出現囉！原來是台南的人氣冰店「蜷尾家」這回與「老協珍」聯手推出「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」，外觀是讓人少女心噴發的粉紅色，還有滿滿的膠原蛋白，讓人吃冰不只消暑，還能越吃越漂亮，而且不只台南本店吃得到，還會快閃現身台北，冰淇淋控們要看清楚時間、筆記好，別錯過快閃的時間囉！

圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

花費近一年的時間，「蜷尾家」與「老協珍」以「美顏飲 蔓越莓Plus」為基底，合作研發出富含滿滿膠原蛋白的霜淇淋，外觀是浪漫的粉紅色，美顏飲中不只有膠原蛋白，也有天然植物多酚，還有新鮮蔓越莓，讓水水們吃冰也能越吃越美麗；而且不只有冰淇淋美得吸睛，連店內的布置也美得很夢幻，這個夏天一定要到蜷尾家、老協珍來一趟美顏旅程。

圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

這款口味將在台南蜷尾家一直販售到10/15；在8/1到8/15為期兩個禮拜的時間，將快閃現身台北誠品生活南西的1樓戶外廣場，接下來8/16到8/22短暫一個禮拜，會在老協珍的錦州門市販售，三個地方均限量販售，賣完就沒有囉！台北的冰友們想吃可要手刀前往，動作太慢會吃不到唷！

台南 蜷尾家 甘味处。。。散步甜食

日期：7/15～10/15

營業時間：平日11：00～18：00、假日11：00～20：00，售完為止

地址：台南市中西區正興街92號

台北 誠品生活南西 1樓戶外廣場

日期：8/1～8/15

營業時間：11：00～20：00，售完為止

地址：台北市中山區南京西路14號

台北 老協珍錦州門市

日期：8/16～8/22

營業時間：11：00～20：00售完為止，週日公休

地址：台北市中山區錦州街435號1樓

圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書
圖／蜷尾家 甘味処。。。散步甜食臉書

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