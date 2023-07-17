週末開喝！龜記六週年推「指定飲品雙杯優惠」最低2杯65元起，三十三茶王、鐵觀音奶茶統統有

免打發的簡易鬆餅！許多人家裡備有一台鬆餅機，可以隨時享受自製鬆餅的樂趣。近日，有位網友發揮創意，將超商買的現成蜂蜜蛋糕放進鬆餅機中，熱壓一下即能獲得一份簡單又香噴噴的下午茶，該創意也引來網友大讚「華麗

2023-07-17 12:28