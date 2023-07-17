週末開喝！龜記六週年推「指定飲品雙杯優惠」最低2杯65元起，三十三茶王、鐵觀音奶茶統統有
難怪要排隊！連鎖手搖「龜記」歡迎品牌六週年，特別推出「指定飲品雙杯組」優惠，除了第一波7/14至7/16的「紅柚翡翠」2杯130元外，接下來7/21至7/23也將迎來第二波好康，相當於即日起至8月初的每週五至日都有優惠，手搖控一次喝兩杯才過癮！
「龜記」迎來六週年推出指定飲品活動，即日起至8/6的每週五至日都會祭出「指定飲品雙杯組優惠價」的好康，本週7/21至7/23登場的是「蘋果紅萱」2杯100元；7/28至7/30為「三十三茶王」2杯65元；而8/4至8/6則為「鐵觀音奶茶」2杯80元，看好品項準時開喝。
值得注意的是，該優惠不得與其他行銷活動、折扣合併使用，Uber Eats、foodpanda外送平台或電話預約及自取不適用，部分門市不參與六週年飲品促銷，出發前先查好，才不會白跑一趟喔！
龜記 六週年飲品優惠資訊
優惠期間與內容：7/21至7/23，2杯蘋果紅萱100元；7/28至7/30，2杯三十三茶王65元；8/4至8/6，2杯鐵觀音奶茶80元
注意事項：各行銷活動、折扣、優惠、龜蜜卡點數折抵恕不可合併使用；快一點、Uber Eats、foodpanda外送平台或電話預約及自取不享此優惠；部分門市不參與六週年飲品促銷活動：新店家樂福店、信義A11店、板橋環球店、北車站前店、南港中信店、南港CITYLINK店、新竹SOGO店
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