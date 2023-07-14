台中超好喝木瓜牛奶！ 「南屏木場」開新分店 自產鮮果直送、香濃鮮奶不加水，招牌木瓜牛奶奶蓋必點

有沒有人跟糖糖一樣是木瓜牛奶控的朋友們快看過來！說到台中好喝的木瓜牛奶，要來推薦糖糖的愛店南屏木場給大家，選用自產自銷的木瓜，標榜不加水，只有單純鮮奶加上鮮新木瓜下去打成的木瓜牛奶，不加糖喝起來也非常香甜，讓糖糖一喝就愛上，除了木瓜牛奶，還有木瓜牛奶奶蓋及木瓜牛奶西米露也勢必點招牌，南屏木場現在除了向上市場外，在忠孝夜市也開分店囉～

南屏木場除了向上市場外，現在在忠孝夜市也有攤位囉，地點就在忠孝路與民意街交叉口處，隔壁就是Q氏地瓜球，近第三市場，攤車一樣是亮橘色的精緻攤車相當顯眼，下午四點半開始擺攤。

南屏木場除攤車前面擺放了自家種的木瓜，看起來都好大一顆，而且種的都很漂亮呢，是說這裡的木瓜可不是裝飾，想要購買的朋友可以詢問店家唷。

南屏木場菜單

南屏木場招牌木瓜牛奶外，還有人氣必點木瓜牛奶奶蓋、木瓜牛奶西米露，另外也有其他現打果汁飲品。

木瓜牛奶 60元 + 布丁 10元

南屏木場採用自家自產的新鮮木瓜，加上鮮奶下去現打，不是使用特調牛奶或是奶粉、奶精、煉乳，且標榜沒有添加水，糖糖點的是無糖一樣香甜可口，喝起來帶有濃郁的木瓜香氣，糖糖還額外加了一顆布丁（一般布丁是直接打碎在裡面唷），讓木瓜牛奶喝起來多了布丁的香甜，沒想到也不錯喝呢，提醒大家木瓜牛奶一定要盡快喝完，因為木瓜牛奶放久了容易變苦，還會結塊唷。

來到南屏木場，除了木瓜牛奶外，這杯木瓜牛奶奶蓋也是糖糖每次來必點，使用新鮮木瓜加上鮮奶下去現打而成的木瓜牛奶，上頭再加上店家自製的奶蓋，先品嚐上頭奶蓋的微鹹香氣，再喝底下的木瓜牛奶，讓香甜木瓜牛奶多了迷人奶香及鹹香味，多層次的風味讓人一喝就愛上。

木瓜牛奶西米露 65元

以為西米露只能加芋頭或芒果嗎，將木瓜牛奶加入西米露也別有一番風味，瞧瞧南屏木場的西米露給量還不少，喝之前將西米露與木瓜牛奶搖均勻，入口除了香濃木瓜牛奶，還多了Q軟的西米露，喝完超有飽足感。

酪梨牛奶 60元 + 布丁 10元

採用新鮮酪梨，加入鮮奶下去現打而成的香濃酪梨牛奶，再加入一整顆統一布丁，一般店家會將布丁切碎加在裡頭，糖糖為了拍照才請店家直接整顆放入，濃郁的酪梨香氣，伴隨著布丁的香甜，營養又好喝。

讓糖糖一喝就愛上的南屏木場木瓜牛奶，選用自產自銷的新鮮木瓜，就算點無糖也好喝，採用純鮮奶下去打而非特調鮮乳或奶粉，想喝南屏木場木瓜牛奶，除了向上市場外，現在在忠孝夜市也買得到囉～

南屏木場 – 中美店

電話：0960-906332

地址：台中市西區中美街224號

時間：16:00~21:30（售完為止）

臉書：https://www.facebook.com/Nanpingpapaya

南屏木場 – 忠孝店

電話：0976-533270

地址：台中市南區忠孝路185號

時間：16:30~23:30（售完為止）

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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