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珍奶蛋捲霜淇淋免費吃！青鳥旅行快閃復興SOGO　還有「蛋捲霜淇淋買一送一券」這樣領

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁及青鳥旅行官網
圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁及青鳥旅行官網

蛋捲霜淇淋免費吃！台中必買伴手禮「青鳥旅行」將於6/23起快閃台北復興SOGO，特別推出首3日限定「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」免費招待的超好康，加碼再推開幕雙重優惠，再送招牌「灌餡蛋捲」，吃甜點心情好！

圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁
圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁

圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁
圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁

台中伴手禮品牌「青鳥旅行」將於6/23至7/23快閃台北復興SOGO，推出首3日「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」免費吃的好康活動，活動當日中午12點開始發放號碼牌，現場排隊領取，凡為前30名即可免費開吃。此外，品牌官網也同步推出「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋買一送一」活動，即日起至7/14，完成結帳並點擊加LINE好友，即可獲得復興SOGO快閃限定「珍奶蛋捲霜淇淋買一送一券」，使用時間為6/23至7/23。

圖／青鳥旅行官網
圖／青鳥旅行官網

除了珍奶蛋捲霜淇淋外，6/23至6/29，凡至櫃上消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁，並分享指定活動貼文，就送「灌餡蛋捲」乙支。霜淇淋控、甜點控趕快先筆記，下周就衝復興SOGO啦！

圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁
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圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁
圖／青鳥旅行．蛋捲的100種可能粉絲頁

青鳥旅行｜台北SOGO復興快閃店

快閃日期：6/23-7/23

地點：台北SOGO復興館B3 (捷運忠孝復興站2號出口)

營業時間：9:00-21:30 (霜淇淋10:00開始販售，週五、週六營業至22:00)

圖／青鳥旅行官網
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