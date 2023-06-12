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喝的是回憶！全聯「蘇格蘭紅茶」喚全網記憶　還有「一功效」令眾人震驚

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Peggy Sung)
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Peggy Sung)

小時候的味道！日前，有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團分享「蘇格蘭紅茶」掀起討論，喚起不少人的童年回憶，紛紛表示「小時候很愛喝」、「國中時的最愛，幾乎每天都要喝」、「小時候，合作社賣的飲料」。

圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Peggy Sung)
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友Peggy Sung)

原PO分享在全聯看到的一款「生活蘇格蘭紅茶」，從照片中看出6入只要49元，平均一瓶不到9元，非常便宜。許多網友看到也忍不住留言表示「還有賣噢，老古董了」、「懷念的味道」、「包裝是慕夏的畫超喜歡」。此外，還有網友透露，曾經遇過一位醫生表示拉肚子可喝蘇格蘭紅茶緩解，讓眾人看了更是大吃一驚，讓人直呼「好神奇」。

圖／摘自PChome
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