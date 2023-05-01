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撐不住！台北知名糕餅「柯老二」宣布自5／3起調漲，人氣王蛋塔系列漲5元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／柯老二糕餅粉絲頁
圖／柯老二糕餅粉絲頁

原物料漲不停！近日，不少店家紛紛貼出漲價公告，讓人搖頭直嘆「撐不住」。台北知名糕餅烘焙坊「柯老二」也於4/28在粉絲專頁宣布漲價，並表示因原物料及包材價格上漲，為維持產品品質，將自5/3起正式調漲價格，部分商品調整2至10元不等。

圖／柯老二糕餅粉絲頁
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圖／柯老二糕餅粉絲頁
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知名糕餅烘焙坊「柯老二」以鳳梨酥、綠豆凸等傳統糕餅深受老顧客喜愛，蛋塔系列更是大人小孩都超愛的人氣王。但由於頂不住原料上漲的成本壓力，宣布將於5/3起調漲商品價格，像是蛋塔系列漲5元、鳳梨酥系列漲2至3元、綠豆凸系列則調漲5至10元。

圖／柯老二糕餅粉絲頁
圖／柯老二糕餅粉絲頁

圖／柯老二糕餅粉絲頁
圖／柯老二糕餅粉絲頁

不過，也有商品未受到波及，手工餅系列包含腰果片、海苔餅、杏仁餅乾等就維持原價格，喜歡這些品項的顧客還能再撐一撐。

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