撐不住！台北知名糕餅「柯老二」宣布自5／3起調漲，人氣王蛋塔系列漲5元

台灣身為手搖飲料的帝國，有著各式各樣、特色各異的手搖飲料店，除了把關自身產品線、祭出各種吸睛行銷手法，手腳快的品牌更是以「聯名活動」在社群上成功創造口碑行銷話題。近期有幾間超有特色的跨界聯名令人感到好奇，不要對我尖叫 X 三星手機、麻古茶坊 X PUMA、五桐號 X Dinotaeng，帶來一系列讓網友瘋狂尖叫的週邊產品，一起來看看！

2023-04-29 13:30