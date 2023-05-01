撐不住！台北知名糕餅「柯老二」宣布自5／3起調漲，人氣王蛋塔系列漲5元
原物料漲不停！近日，不少店家紛紛貼出漲價公告，讓人搖頭直嘆「撐不住」。台北知名糕餅烘焙坊「柯老二」也於4/28在粉絲專頁宣布漲價，並表示因原物料及包材價格上漲，為維持產品品質，將自5/3起正式調漲價格，部分商品調整2至10元不等。
知名糕餅烘焙坊「柯老二」以鳳梨酥、綠豆凸等傳統糕餅深受老顧客喜愛，蛋塔系列更是大人小孩都超愛的人氣王。但由於頂不住原料上漲的成本壓力，宣布將於5/3起調漲商品價格，像是蛋塔系列漲5元、鳳梨酥系列漲2至3元、綠豆凸系列則調漲5至10元。
不過，也有商品未受到波及，手工餅系列包含腰果片、海苔餅、杏仁餅乾等就維持原價格，喜歡這些品項的顧客還能再撐一撐。
延伸閱讀：
．阜杭豆漿漲價了！「含蛋商品」都漲5元 荷包蛋1顆20元、鹹飯糰加蛋變70元
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言