買1送1喝起來！鮮茶道「世界地球日」4款認證好茶買一送一，全台門市同步開跑

歡迎世界地球日！4/22是世界地球日，主打天然、新鮮的茶飲品牌「鮮茶道」推出一日限定買一送一，包含東方美人茶、四季春等雨林聯盟認證系列好茶，讓喜歡純茶的朋友能夠一次喝個夠。優惠喝手搖，共度世界地球日。

圖／鮮茶道臉書

茶飲品牌「鮮茶道」為迎接世界地球日，特別在4/22推出一日限定「買一送一」優惠，凡於活動當日至店購買指定飲品即享好康，優惠品項有東方美人茶、四季春、玉露煎茶及蜜香紅茶等4款雨林聯盟認證系列好茶，純茶一次喝兩杯也無負擔。

圖／鮮茶道臉書

圖／鮮茶道臉書

鮮茶道 世界地球日優惠資訊

優惠日期：4/22一日限定

優惠內容：凡於活動當日至店購買指定飲品即享買一送一，包含東方美人茶、四季春、玉露煎茶及蜜香紅茶等4款好茶

注意事項：每人每次限購兩組；限來店購買，外送不適用

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