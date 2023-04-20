快訊

尹錫悅談台灣遭陸粗魯反擊 南韓罕見強硬回應

糟糕！台積電全年營收展望 恐為2009年以來首度衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買1送1喝起來！鮮茶道「世界地球日」4款認證好茶買一送一，全台門市同步開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

歡迎世界地球日！4/22是世界地球日，主打天然、新鮮的茶飲品牌「鮮茶道」推出一日限定買一送一，包含東方美人茶、四季春等雨林聯盟認證系列好茶，讓喜歡純茶的朋友能夠一次喝個夠。優惠喝手搖，共度世界地球日。

圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

茶飲品牌「鮮茶道」為迎接世界地球日，特別在4/22推出一日限定「買一送一」優惠，凡於活動當日至店購買指定飲品即享好康，優惠品項有東方美人茶、四季春、玉露煎茶及蜜香紅茶等4款雨林聯盟認證系列好茶，純茶一次喝兩杯也無負擔。

圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

鮮茶道 世界地球日優惠資訊

優惠日期：4/22一日限定

優惠內容：凡於活動當日至店購買指定飲品即享買一送一，包含東方美人茶、四季春、玉露煎茶及蜜香紅茶等4款好茶

注意事項：每人每次限購兩組；限來店購買，外送不適用

延伸閱讀：

最潮聯名撿漏快搶！萬波五一連假加碼「1元燕麥蘭葉那堤」，還有2人氣飲品優惠券現領

7-ELEVEN再攜手星宇航空推聯名「美」味 迷你咖啡杯必收 買再抽洛杉磯來回機票

世界地球日 買一送一 手搖

相關新聞

買1送1喝起來！鮮茶道「世界地球日」4款認證好茶買一送一，全台門市同步開跑

歡迎世界地球日！4/22是世界地球日，主打天然、新鮮的茶飲品牌「鮮茶道」推出一日限定買一送一，包含東方美人茶、四季春等雨林聯盟認證系列好茶，讓喜歡純茶的朋友能夠一次喝個夠。優惠喝手搖，共度世界地球日。

限時3天吃起來！全家霜淇淋買1送1 買飲料再送冰塊杯

還沒吃過全家便利商店與「再睡5分鐘」聯名推出、大受好評的Fami!ce霜淇淋新口味嗎？全家Fami!ce霜淇淋買1送1優...

最潮聯名撿漏快搶！萬波五一連假加碼「1元燕麥蘭葉那堤」，還有2人氣飲品優惠券現領

「萬波島嶼紅茶 X HUMAN MADE」聯名熱度延燒，萬波更宣布自今(20)日起推出一系列優惠好康，加入LINE官方會員，即領人氣飲品85折優惠券，同時還能累積會員點數。此外，5/1連假加碼超殺優惠

冰品甜點化！7-ELEVEN推8款繽紛「水果系」冰品 馬來貘黑白配冰淇淋複合店獨賣

最近天氣瞬間熱起來，鎖定本土零售1年50億冰品市場商機，7-ELEVEN率先推「話題聯名」、「繽紛造型」雙主題新冰品，自...

手搖控衝！4家手搖飲優惠1次收，買一送一、外送優惠統統有，甜品控必吃「宇治金時」新登場

手搖控看過來！近日，不少連鎖手搖品牌推出各式新品與優惠，以下整理4家知名手搖品牌的最新優惠活動與新品，買一送一、消費抽好禮、外送優惠統統有，還有會讓抹茶控、芋頭控尖叫的超美冰品與飲料，接著往下看就對啦

星巴克「第2杯半價」！連兩天、全品項統統有，開喝星巴克告別春天

星巴克優惠享不停！穀雨為春天最後一個節氣，星巴克特別推出「告別春天優惠」，自4/20起至4/21連續兩天，凡購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第二杯半價優惠」，大家最愛的星冰樂也包

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦