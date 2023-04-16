只搶蛋黃酥太落伍！「不二糕餅」快閃遠百信義，台版馬卡龍「芙令卡」現買現吃

日本迴轉壽司尬甜點！不讓被壽司耽誤的壽司店「壽司郎」專美於前，「藏壽司」也推出高顏值新甜點，「濃情巧克力黑磚」及「戀戀吉那草莓聖代」2款誘人新品，一次滿足巧克力控、草莓控，去到藏壽司可別錯過，統統點起

2023-04-14 13:00