只搶蛋黃酥太落伍！「不二糕餅」快閃遠百信義，台版馬卡龍「芙令卡」現買現吃
超人氣零負評糕餅店「不二糕餅」快閃台北信義區，除了眾人搶破頭的必點「蛋黃酥」外，「茶鳳黃」、「檸月酥」也應有盡有，就連新品台灣味懷舊小點「芙令卡」都買得到。人氣品項統統來一盒，所有口味一次滿足。
排隊名店「不二糕餅」北上快閃，即日起至4/30，駐點遠百信義A13，快閃店不僅有超夯經典「蛋黃酥」領軍，還有鹹甜清香的「茶鳳黃」及清爽不膩的「檸月酥」可以選擇，最新強打商品「芙令卡」也能統統帶走。新品「芙令卡」夾入鹹甜奶油，滑順不膩口，淡淡清爽滋味，正宗懷舊小點探店必嘗。
值得注意的是，購買新品「芙令卡」記得攜帶「保冷袋」，因為內餡奶油霜是天然奶油，遇熱易融化，建議在一小時內冷藏保存，而快閃櫃則可加購保冷袋喔！
不二糕餅 台北快閃店
快閃日期：即日起至4/30
地點：遠百信義A13 1F
營業時間：11:00～售完為止
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