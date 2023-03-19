全家霜淇淋造型大賞！網曬「多到歪斜霜淇淋」掀熱議，這支更是絕到「莫名其妙」

全家霜淇淋熱議不斷！全家便利商店的霜淇淋深受顧客喜愛，也時常推出買一送一優惠。近日，便有不少網友在臉書社團曬出買到的全家霜淇淋，各個造型奇特不一，掀起一波波熱烈討論，除了多到歪斜的5圈半大份量外，還有網友分享「吃到垂頭喪氣的霜淇淋」，引來眾人歡笑。

記者陳立儀／攝影

原PO分享有如比薩斜塔般的抹茶霜淇淋，份量超多讓眾人羨慕。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友曹文 興)

霜淇淋造型大賞！全家便利商店每每推出新口味霜淇淋即成轟動，日前就有網友分享一張照片，表示「這個店員太狠了，做成有比薩斜塔的感覺」，沒想到圖中的抹茶霜淇淋竟多達5圈半，推測是太重了導致歪斜，但也引來不少羨慕聲，留言「為什麼可以加大？」、「真好！都遇不到這待遇」。

特別的是，貼文底下開始有網友曬出自己買到的霜淇淋，除了各種「垂頭喪氣版」外，甚至還有造型怪到讓網友直呼「莫名其妙」，其他網友則打趣道「這支冰自然捲很嚴重」、「店員以前應該在賣花的門市上班」。

網友分享「莫名其妙霜淇淋」，引起網友討論。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友張安雯)

垂頭喪氣版霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友任俐璇、Vita Kung)

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