剛開幕就要被拆？ Toyz手搖飲料店為「既存違建」 被要求依法改善
前電競選手網紅Toyz最新開業手搖飲料店「拾汣茶屋」，於2/27試營運引來大排長龍，開賣飲品「橙芝汗」造成熱門話題，並於3/1正式開幕，而才剛開幕就爆出該店面為「既存違建」，台北市建管處表示有部分做為營業性廚房使用，已違反規定，將依法要求業者改善。
參考Google Map的過往紀錄，2009年開始就有店家輪手經營，一直持續存在，近期輪到「拾汣茶屋」在該地點開幕。而根據《三立新聞網》報導指出，該違建於2013年6月14日就自行拆除完成，2015年開始又有店家進駐，於違建查報案件明細中發現，2018年2月曾對該地點進行協調，但最後並沒有拆或不拆的結論，也就是協調後迄今違建存在了超過5年。
建管處則表示，該案址屬於83年以前的既存違建，依現行規定應拍照列管，但經派員現場勘查，違建有部分做為營業性廚房使用，已違反規定，將依法查報處分，並要求業者改善。
延伸閱讀：
．蛋蛋的哀傷！ 新竹名店「老五鹹粥」暫停營業10日 「雙蛋波霸滷肉飯」賣不了
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言