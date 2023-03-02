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剛開幕就要被拆？ Toyz手搖飲料店為「既存違建」 被要求依法改善

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝Toyz臉書、拾汣茶屋IG
圖／翻攝Toyz臉書、拾汣茶屋IG

前電競選手網紅Toyz最新開業手搖飲料店「拾汣茶屋」，於2/27試營運引來大排長龍，開賣飲品「橙芝汗」造成熱門話題，並於3/1正式開幕，而才剛開幕就爆出該店面為「既存違建」，台北市建管處表示有部分做為營業性廚房使用，已違反規定，將依法要求業者改善。

圖／拾汣茶屋IG
圖／拾汣茶屋IG

參考Google Map的過往紀錄，2009年開始就有店家輪手經營，一直持續存在，近期輪到「拾汣茶屋」在該地點開幕。而根據《三立新聞網》報導指出，該違建於2013年6月14日就自行拆除完成，2015年開始又有店家進駐，於違建查報案件明細中發現，2018年2月曾對該地點進行協調，但最後並沒有拆或不拆的結論，也就是協調後迄今違建存在了超過5年。

圖／翻攝Google Map
圖／翻攝Google Map

建管處則表示，該案址屬於83年以前的既存違建，依現行規定應拍照列管，但經派員現場勘查，違建有部分做為營業性廚房使用，已違反規定，將依法查報處分，並要求業者改善。

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