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蛋蛋的哀傷！ 新竹名店「老五鹹粥」暫停營業10日 「雙蛋波霸滷肉飯」賣不了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝老五鹹粥臉書
圖／翻攝老五鹹粥臉書

全台灣鬧蛋荒，國內蛋價上漲，不僅民眾抱怨買不到蛋，部分餐飲業也受到影響。新竹縣人氣名店「老五鹹粥」1日無預警宣布，蛋商告知無法如期供應雞蛋，自3/6起暫停營業10天，預計3/16復業，店家無奈表示，終於明白什麼叫做「蛋蛋的哀傷」。

圖／翻攝老五鹹粥臉書
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以「波霸滷肉飯」聞名的老五鹹粥，將雙顆半熟蛋黃鋪在滷肉飯上，相當吸睛且美味可口。但未料店家3/1於臉書粉專透露，蛋商直言「我賣蛋賣了30幾年，從來沒有遇到蛋價這麼高！有錢還買不到雞蛋？」因此從下週起因為缺蛋，可能無法再供應「波霸滷肉飯」。

老五鹹粥表示，很多店家遇到這次缺蛋荒，需要用到雞蛋的料理，都已經被迫停售，他怒批，「現在老百姓想要吃一顆雞蛋，真的有那麼困難嗎？一個連雞蛋都處理不好的政府，怎麼有能力說服百姓，相信她有辦法處理飛彈的問題？2023年終於明白什麼叫做『蛋蛋的哀傷』。」

老五鹹粥說，如今蛋價飆漲，即使有錢也買不到，無法繼續順利供應，直呼「開業十多年來，第一次遇到這麼大的缺蛋潮」，因此宣布3/6(下周一)起暫停營業10日，預計復業日期為3/16。

圖／翻攝老五鹹粥臉書
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