買茶送蓮霧！鶴茶樓「蓮霧綠茶」回歸，開賣日限定「買一送一」：蓮霧、純茶任選

連假最後一天逛好市多！曾缺貨好一陣子的「雀巢美祿巧克力麥芽甜筒」好評再補貨，還有2/27才剛推出的「卡士達派」，一次購入囤回家，冰控、甜點控快筆記衝賣場啦！ 補貨快搶！好市多人氣冰品「雀巢美祿巧

2023-02-28 13:00