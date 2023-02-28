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買茶送蓮霧！鶴茶樓「蓮霧綠茶」回歸，開賣日限定「買一送一」：蓮霧、純茶任選
買手搖送蓮霧！鶴茶樓春季限定人氣飲品「蓮霧蘭香綠茶」將重磅回歸，並在3/1開賣日推出限定優惠「買茶送蓮霧」或「買一送一」的好康活動。選用台灣產蓮霧搭配淡雅綠茶，春天就該來上這麼一杯清爽飲品啊！
超ㄎㄧㄤ優惠！人氣茶飲品牌「鶴茶樓」春季限定「蓮霧蘭香綠茶」將於3/1回歸開賣，凡於開賣當日購買「蓮霧蘭香綠茶」就送蓮霧1顆，或是純茶任選等買一送一優惠。「蓮霧蘭香綠茶」選用當季盛產的台灣紅寶石「子彈蓮霧」，打成細緻冰沙，搭配蘭香綠茶相互激盪，喝得到果肉，邀請大家以粉嫩色澤與清香滋味迎接漸暖的初春。
鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶」販售資訊
開賣日：3/1
售價：中杯60元、大杯70元
開幕日優惠：凡於開幕日購買「蓮霧蘭香綠茶」即贈蓮霧1顆(限定前10名)，或中杯「私藏古法茶」任選1杯（優惠僅限來店，每人限購2組）
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