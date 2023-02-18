茶香藝術入菜！ 「TWININGS唐寧茶X大地酒店」來場永續漫旅分子料理下午茶

TWININGS x 大地，永續漫旅雙人下午茶。 圖：北投大地酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】美好的午茶時光，讓生命節奏更和煦，心境更祥和！您也是喜愛品茶的朋友嗎？北投大地酒店旗下所屬餐廳「喜歡西餐廳」與「TWININGS唐寧茶」首次攜手合作，即日起至2023年5月7日期間，限時聯名推出「TWININGS x 大地 永續漫旅雙人下午茶」，售價1,580元+10%。

由李建嶔副主廚「以茶入菜」的創意發想，打造出11款造型精緻、層次豐富的下午茶美饌。餐點主軸以英國唐寧鉑金系列茶款入菜，並結合在地、當季、有機蔬果等元素，更使用分子料理的手法，帶給饕客在視覺、嗅覺及味蕾上的驚喜。

下午茶共有5道鹹點，其中「大地花園沙拉佐薄荷檸檬晶球」及「法式豬肉醬普切塔草莓芒果晶球」，皆以分子料理手法將唐寧茶液化為晶球，再搭配在地小農蔬食及法式傳統豬肉抹醬，食用時的獨特爆漿口感令人驚艷。鮮蔬海味貝殼麵以青醬為基底，海鮮蝦卵增添風味，最後使用薑芒綠茶泡泡畫龍點睛，是一道帶有豐富海洋氣息的料理。而紫蘇梅雞肉手工佛卡夏及義式薄片披薩是使用非籠飼雞肉及在地蔬食，對土地友善的食材，以義式料理手法呈現，讓饕客感受異國風情的浪漫。

▲鮮蔬海味貝殼麵薑芒綠茶泡泡。 圖：北投大地酒店／提供

▲法式豬肉醬普切塔草莓芒果晶球。 圖：北投大地酒店／提供

6款甜點不僅以繽紛色彩衝突視覺，滋味更是令人陶醉。胭脂霓虹輕乳酪以鉑金系列胭脂梅果茶融入義式輕乳酪，不帶負擔的果香蛋糕讓人難忘。晨光洋甘菊晶凍同樣以鉑金系列茶款製成茶凍，撒上寒天晶球增添口感，再以天然蜂蜜點綴出清新好滋味。四紅花果巧克力慕斯以法芙娜巧克力融合果茶製成慕斯，帶來花果香氣與巧克力之味覺衝擊。

為推廣永續概念，焦糖堅果塔、小農柑橘卡士達泡芙，橙香舒芙蕾等甜品，皆是使用黑芝麻、柑橘、桶柑等在地食材，除感謝小農們的奉獻與辛勞，也讓這套聯名下午茶更具永續意義。

英國經典品牌唐寧茶多年來引領全球時尚品茶文化，「喜歡西餐廳」除了常備有6款唐寧熱茶飲外，也同步推出兩款融入鉑金系列的專屬特調飲品，「胭脂梅果橙香冰茶」呈現玫瑰茶色，酸甜口味深受女性朋友的喜愛；而「菊香薄荷檸檬微氣泡」則以輕柔的甘菊搭配清新薄荷及檸檬香氣，花香與果香帶出令人愉悅的美妙滋味。

鹹點滿足口慾、甜點撫慰人心，茶飲溫暖靈魂，大地酒店與TWININGS攜手合作，用大膽的創意碰撞出幸福的味道，更堅持以「大地‧永續‧減碳」的概念，在料理及茶飲中注入減碳永續的精神。另大地酒店為響應及落實環境永續的重要理念，即日起也同步推出「永續漫旅住房專案」，憑該專案入住將不提供一次性沐浴備品，並可獲得「TWININGS x 大地 永續漫旅雙人下午茶」一套，藉以答謝旅人對於環保理念的支持！

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