這根糖葫蘆好有梗！全家「草莓糖葫蘆」不一般，網爆笑歪樓：想到張無忌他娘

要確定捏？日前，有網友在超商分享區社團貼出兩張「糖葫蘆」的照片，意外掀起討論。不少網友看到表示「你這2根怎麼跟別人分享的長的不一樣」、「天啊！賣相真差」，甚至還有網友歪樓「這是不是無忌他媽媽留下的」。

圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友謝馨)

這個糖葫蘆不一般！15日，有名網友在臉書社團曬出在全家便利商店買到的「糖葫蘆」，讓不少人看到傻眼並留言「以為是雞胗」、「超不美觀哈哈哈哈」，原來這款糖葫蘆不是普通的糖葫蘆，而是「草莓果乾糖葫蘆」，因此外觀與一般看到的不同，雖然外型不美觀，但原PO分享「果乾不會太乾、外面的糖霜也不會過甜，真的超級好吃」，並補充現在第2件有折扣。

網友分享全家「草莓果乾糖葫蘆」，雖然不美觀，但超級好吃。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友謝馨)

沒想到貼文PO出吸引許多人在貼文底下討論，甚至有不少網友歪樓想到「張無忌影劇梗」，留言「這是不是無忌他媽媽留下的」、「痛的時侯吃一顆，然後就會心痛」、「我也是想到張無忌他娘」等，還有網友貼心放上梗圖，意外引來眾人笑聲。

網友歪樓聯想到影劇梗。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友呂佳憲)

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