冰淇淋之神推新品！CREMIA「覆盆子餅皮」這天開賣，品牌激推吃法搶先看

草莓季結束後緊接著就是春季必吃的「抹茶季甜點」登場！為什麼是春季推出抹茶甜點呢？因為一年中第一期採收的茶葉是最甘甜的，這也是各家甜點店搶在這茶葉最新鮮的檔期製作出各種日式濃郁抹茶結合的千層蛋糕、生乳捲、生巧克力...等抹茶控必吃的新品，7間私房甜點你不能錯過的抹茶新品上架！都可以在官網訂購唷！

2023-02-16 11:00