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冰淇淋之神推新品！CREMIA「覆盆子餅皮」這天開賣，品牌激推吃法搶先看
霜淇淋新品預告！北海道冰淇淋之神CREMIA將推出新品，特別的是，這次推出的新口味不是霜淇淋，而是「覆盆子餅皮」！有別於經典甜脆貓舌餅皮，粉嫩顏色搭上春櫻熱潮，每一口都吃得到香甜莓果滋味。許多網友一看到消息就開始揪人準備開吃，春天點這支就對啦！
CREMIA將自2/18起推出「覆盆子」新餅皮，可任選店家經典原味巧克力、焦糖、綜合等口味霜淇淋。品牌小編特別推薦「焦糖口味＋覆盆子餅皮」，焦糖的苦甜配上莓果香氣就是一絕，有選擇困難就照著點～
想吃愛注意！CREMIA「覆盆子餅皮」將於2/18開賣，但台中新光三越中港快閃店無販售，預計3/12會在中港店10樓和大家見面，台中人可以先筆記囉！
CREMIA 「覆盆子餅皮」販售資訊
開賣日：2/18
售價：任選搭配原味、巧克力、焦糖、綜合口味，150元/支
注意事項：台中新光三越中港快閃店暫不供應
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