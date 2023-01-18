下午茶大推！ 好市多卡士達甜點「更美味吃法」 辦公室瞬間飄邪惡香氣太逼人

上班族想必都有些下午茶點心必囤名單！ 一名網友拿出一款好市多甜點，並提供一個「微波10秒」的更美味吃法，瞬間讓整間辦公室瀰漫超誘人香氣，一不小心這款點心就遭同事搶食，實在是很逼人！

圖／翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說fb社團

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享，表示上班時到了下午嘴饞，打開美式賣場「好市多」一款卡士達蛋糕拿去「微波10秒」，心想「不出意外的話，馬上就要出意外」，果然「整間辦公室瞬間充滿卡士達的香氣」，同事們紛紛聞香而來瞬間把原PO的兩盒卡士達蛋糕給分食了！

原PO直呼這款甜點「太邪惡了吧」，引發喜愛這款卡士達蛋糕同好的網友紛紛發聲，「好像來不及加熱前就消滅」、「好市多這款真是心頭好！有特價就會買！」、「一個人可以過年嗑掉一盒」，更有人分享多種吃法「冷凍後裡面像冰淇淋」、「冰的，加熱過的，都很好吃」，還有網友熱心提供「這款樂天卡士達派 1/16-1/26有特價」。

圖／翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說fb社團

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