12款超強草莓飲！ 麻古「草莓果粒波波」登場 免費喝芝芝草莓，5間「草莓控」最愛手搖快喝爆

草莓季必追！ 每到冬季必喝的草莓季手搖飲已接近產季尾聲，最新「麻古茶坊」重磅回歸草莓提拉米蘇2.0，還全新加推草莓果粒波波，「珍煮丹」推草莓米大福與雪沙、「貢茶」也有人氣脆片的OREO奶蓋草莓奶綠、「Mr.Wish」的草莓酪酪、「鶴茶樓」的草莓甘露等，特別為大家整理5間草莓控愛店，多達12款超強草莓系列手搖，愛喝草莓飲料趁早衝了！

麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊這次一口氣網羅3款草莓限定飲品，除了草莓提拉米蘇2.0重磅回歸，還推出全新「草莓果粒波波」，以新鮮草莓、綠茶凍、草莓冰沙，加上寒天波波後口感超豐富，咀嚼控一喝就愛上；經典「芝芝草莓果粒」由紐西蘭起司及喜馬拉雅山玫瑰鹽特製的濃郁芝芝，混搭草莓果肉及綠茶凍成為冬天必點；「草莓提拉米蘇2.0」除了將果肉厚實的草莓搭配OREO巧克力碎片，淋上獨家提拉米蘇奶霜成為超邪惡必喝草莓冰沙！

即日起「麻古茶坊草莓季」北區門市搶先上市，1/14起接著於中區、南區與離島同步上市，更於1/14起到麻古茶坊FB官方專頁按讚留言、參加活動，即有機會免費喝芝芝草莓；2/1起官方IG還有草莓新品美照募集活動，詳情請鎖定麻古茶坊官方公告。

珍煮丹

圖／珍煮丹提供

珍煮丹新品攜手鮮乳坊，聯手打造冬季甜品系飲料「草莓米大福」及「莓桂雪沙」，其中「草莓米大福」使用珍煮丹獨家配方特製的米大福配料，加上招牌香濃綿密芋泥，結合草莓與鮮乳坊頂級0.1%珍貴乳源的A2β酪蛋白鮮奶；「莓桂雪沙」則使用綜合莓果與帶有清香的碧玉茉莉茶湯做基底，加入A2β酪蛋白鮮奶，底部的桂花凍帶入桂花淡淡清香與滑順感，帶來全新多層次口感飲品。

Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家推出「草莓酪酪」新品，內含嚴選的大湖草莓和晶瑩剔透的草莓果凍，再加上香醇的統一AB優酪乳，草莓果凍與優酪乳相互交融口感滑順，另一款「草莓芝芝」嚴選大湖草莓打製而成的冰沙，搭配草莓果肉猶如花瓣在杯中環繞，再覆蓋一層綿密的芝士奶蓋，粉嫩視覺簡直令人少女心大噴發，而「草莓厚奶」整杯放入至少半杯的草莓，加入特調濃郁厚奶，讓這杯草莓飲品味覺再升級。

貢茶

圖／貢茶提供

台灣「貢茶」這次祭出四款特調草莓飲料，「奶蓋抹茶草莓奶茶」韓國粉紅旋風引進台灣，有奶香、茶香和果香交織而成；「草莓寶石奶茶」超夢幻草莓寶石珍珠，專為咀嚼控、奶茶控打造；還有多層次變化的「OREO奶蓋草莓奶綠」綿密奶蓋和人氣OREO脆片每一口都充滿香氣；「草莓乳酸冰沙」則是將草莓、乳酸和綠茶打成的冰沙，每一款都美得讓人忍不住想嚐鮮。

鶴茶樓

圖／鶴茶樓

鶴茶樓「草莓甘露」強調現點現打，這一杯草莓特調手搖飲的使用17顆大湖草莓為基底，配上鶴頂紅茶凍帶出清爽茶韻，加入鮮奶、椰奶打至成草莓冰沙提高口感，並用獨家配方打造的「草莓甘露」入口甜而不膩。

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