最新3大省錢點法！ 麥當勞員工分享「新版菜單攻略」讓你拒當盤子 100元就可吃飽

連鎖速食業者紛紛漲價，麥當勞自去年底多品項調價之後，讓民眾很有感覺「快要吃不起了」！ 近日於「Dcard」論壇出現一名麥當勞員工佛心分享最新省錢點法，沒想到「大包薯條、飲料加一個漢堡」竟只要95元，就能擁有吃得飽的主餐、飲料及薯條，以下攻略快收藏吧。

圖／麥當勞提供

「麥當勞新版菜單攻略」：

一、1+1沒有玉米濃湯跟+25元小薯該怎麼點？才能夠有吃得飽的主食以及飲料跟薯條。

(A)甜心卡買大杯玉米湯55元送小包薯條，再單點一個吉事漢堡45元：55+45=100元。

(B)老樣子大包薯條送飲料65元，單點一個「漢堡」30元：65+30=95元。（原po：對，沒錯就叫做「漢堡」）

(C)甜心卡6塊雞塊64元送小包薯條，單點一個吉事堡或漢堡45元/30元：64+45=109元/94元。

二、這個很重要，拒絕盤子你我做起

經典A餐變成65元之後，跟單點大薯一樣價錢，所以說除非要喝玉米湯或是換超值送的東西，「主食單點+甜心卡大薯 65元送飲料」，原po拜託各位一定要記得。

再來原po舉例，以前覺得「豪吃配餐」超級盤，但現在不一樣了。

(A)大麥克75元+豪吃配餐95元=170元，有大麥克+6塊雞塊+小薯+38元冷熱飲。

(B)大麥克75元+甜心卡4塊雞49元送小薯+45元飲料送___=169元。價錢差不多飲料比較大杯，只是雞塊少兩塊，然後多一個甜心卡送的東西。

三、超值分享盒沒有想像中超值了

原po表示，這一次漲價，不只是套餐配餐漲10元，就連超值分享盒都漲10元！「之前20塊雞塊199元，本來是福音欸，多10元根本就不想買了。」

圖／麥當勞提供

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