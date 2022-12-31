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星巴克連續一個月買1送1只在「這門市」！首間特色門市開幕，4大優惠活動必收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克首間特色門市將在2023年元旦盛大開幕！星巴克「八德興豐門市」這間特色門市鄰近八德埤塘自然生態公園，以「金色輝煌、千塘之鄉」為靈感，搭配大面玻璃窗，進入門市便能體驗不同感受。同時還有拍照打卡活動，可享相同容量/口味飲料第2杯半價、購買指定商品即享飲品買一送一，以及限定品項、手提袋及摺疊外用椅免費帶回家等超好康！

星巴克八德興豐門市。圖／星巴克提供
星巴克八德興豐門市。圖／星巴克提供

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克首間特色門市在桃園！星巴克「八德興豐門市」將於2023/1/1盛大開幕，呼應「金色輝煌、千塘之鄉」，以古銅金的長條型俐落垂直線條交錯設計，配上錯落在格柵線條的大面玻璃窗，來此坐下喝杯咖啡格外愜意。除此之外，八德興豐門市導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，一次品嘗滑順清涼的氮氣冷萃咖啡及進口原料直送的現烤糕點與餅乾

星巴克八德興豐門市。圖／星巴克提供
星巴克八德興豐門市。圖／星巴克提供

為歡慶開幕，星巴克同步推出門市首賣商品，如「八德興豐提袋」、質感「八德興豐隨行卡」等，一次入手2樣商品再享飲料買一送一。另自開幕日起至1/14，凡在星巴克八德興豐門市打卡拍照並上傳FB或IG、或憑金色飾品、穿著金色服飾於八德興豐門市點購飲品，可享相同容量/口味飲料第2杯半價優惠；更有滿額送星巴克隨行手提袋、摺疊外用椅，以及限定品項免費送的多種好康活動。2023年第一天就來打卡最新的星巴克首間特色門市吧！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克八德興豐門市 系列活動

·拍照打卡或憑金色飾品、服飾享飲品第2杯半價

活動日期：2023/1/1～1/14

活動內容：凡於星巴克八德興豐門市打卡「Meet Me @ Starbucks-八德興豐」並上傳FB、IG，或是憑金色飾品、服飾，即享點購2杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第2杯半價優惠。

·點購新鮮現烤系列三個 限定品項免費送

活動日期：2023/1/1～1/7

活動內容：凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

·消費買額送星巴克隨行手提袋、摺疊萬用椅

活動日期：2023/1/1～1/31

活動內容：凡於星巴克八德興豐門市憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；單筆消費滿3500元發票，即可獲得星巴克摺疊萬用椅乙個。

·購買八德興豐特色店隨行卡＋特色店提袋 點購飲品即享買1送1

活動日期：2023/1/1～1/31

活動內容：凡於活動期間購買八德興豐特色店隨行卡及特色店提袋，即可享點購2杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料買一送一。

八德興豐隨行卡，售價150元。圖／星巴克提供
八德興豐隨行卡，售價150元。圖／星巴克提供

八德興豐提袋，售價480元。圖／星巴克提供
八德興豐提袋，售價480元。圖／星巴克提供

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克 八德興豐門市

地址：桃園市八德區興豐路138號
營業時間：週一至五7:00-21:30；週六日7:30-21:30

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