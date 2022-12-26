韓國女神來台吃爆「這品項」！愛吃到為它發文再加5顆愛心

女神來台吃爆！日前。韓國歌手宣美來台，登上「台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會舞台。台南以各式小吃等美食聞名，沒想到讓她抵台後吃爆的美食竟是麥當勞「這品項」，還特別拍照上傳到推特，文字內容更加上了5顆愛心！究竟是什麼美味讓宣美這麼著迷呢？

宣美在推特發布內容：為什麼蘋果派停售了...不行...。圖／宣美推特

圖／宣美推特

韓國歌手宣美受邀來台出演台南耶誕演唱會，而在演唱會當日凌晨她PO出了第一則貼文表示「為什麼蘋果派停售了...不行...」，疑似是韓國麥當勞傳出蘋果派停售的消息，而後宣美在當晚發出「麥當勞蘋果派」的照片，包裝及上面的文字想必大家也不陌生，宣美更在文字中配上5顆愛心，由此看出她對麥當勞蘋果派的喜愛。美食療癒人心，甜點使人心情愉快，連女神也抵擋不了它的魅力。

從文字中的5顆愛心及圖中的3個蘋果派看出宣美對蘋果派的喜愛，圖／宣美推特

麥當勞蘋果派。圖／麥當勞官網

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