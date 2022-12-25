台日跨海藝術合作第二彈！CAFE!N攜手unpis推時尚新年禮盒 特色小物療癒大家一整年

今年初，CAFE!N與日本插畫家Chalkboy合作，推出「福虎新年餅乾禮盒」好評，在2022年末之際，公布了新的一年的藝術合作對象，邀請到被譽爲日本當代最受注目插畫家之一的「unpis」，打造時髦的新年禮盒組，門市還有限定版包裝的節慶餐點，為大家帶來新的驚喜！

2022-12-25 17:00