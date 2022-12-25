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台日跨海藝術合作第二彈！CAFE!N攜手unpis推時尚新年禮盒 特色小物療癒大家一整年

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／CAFE IN臉書
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今年初，CAFE!N與日本插畫家Chalkboy合作，推出「福虎新年餅乾禮盒」好評，在2022年末之際，公布了新的一年的藝術合作對象，邀請到被譽爲日本當代最受注目插畫家之一的「unpis」，打造時髦的新年禮盒組，門市還有限定版包裝的節慶餐點，為大家帶來新的驚喜！

圖／CAFE IN臉書
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由台北當代藝術藝廊p/zzzz大力推薦的日本藝術家「unpis」，用中性而簡潔的筆觸，搭配俏皮幽默的構圖風格而受到關注，這次CAFE!N與unpis合作，為門市的節慶限定餐點：蜷尾家巧克力斑紋吐司、濃情巧克力司康、柑橘蔓越莓司康、烤糖冠軍拿鐵、紅酒可可拿鐵換上新衣，一系列的餐點走可可風，巧克力粉絲們千萬別錯過！

圖／CAFE IN臉書
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配色清新、作品充滿幽默感，擅長捕捉日常生活中人們的心理小劇場的unpis，曾表示「生活中的細節、和自己的内心世界，都是自己豐富的靈感来源。」以這樣的風格與CAFE!N推出了2023年味禮盒，除了有藝術家撲克牌、2023年桌曆及百年餅舖舊振南雙口味麻荖、CAFE!N濃萃咖啡球等等，等著大家來收藏，一整年都被它療癒！

圖／CAFE IN臉書
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日本插畫家unpis原創新春禮盒 590元

內含：舊振南雙口味麻荖(8顆)、濃萃咖啡球(5顆)、藝術家紅包袋組

優惠：3盒95折、8盒9折、20盒85折、40盒8折

原創年味組 888元

內含：新春禮盒、藝術家原創撲克牌、藝術家原創2023桌曆

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