來杯歐美風味！CoCo新推暖心「耶誕熱紅酒」，燒仙草、莓果手搖「第2杯折50元」，還能混搭享優惠
溫暖你的冬至、耶誕！連鎖茶飲品牌CoCo推出歐美聖誕必喝「熱紅酒」，搭配柳橙片及肉桂棒，風味更升級。還有今(21)日的都可好友日，推出指定飲品及暖心料多甜品「第二杯折50元」好康，新品跟優惠一次暖到你的心。
CoCo季節限定新品「耶誕熱紅酒」選用漢彌根酒莊紅葡萄酒，與丁香、荳蔻、肉桂等香料共同熬煮，濃郁香料與柑橘香氣，果然是耶誕節經典且不可或缺的療癒飲品！12/24打開CoCo Line官方帳號還能領取好友券，使用都可訂購買「耶誕熱紅酒」除了杯杯折5元外，單杯領券再折5元，等於現折10元，不僅應景還能優惠開喝新品。
而今(21)日的都可好友日則推出「誠意燒仙草(M)、莓果派對(L)」的第二杯折50元優惠，正好天冷了，趕緊來碗燒仙草暖暖身吧！別忘了關注CoCo Line官方帳號，週週不定期優惠等你拿。
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