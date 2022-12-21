來杯歐美風味！CoCo新推暖心「耶誕熱紅酒」，燒仙草、莓果手搖「第2杯折50元」，還能混搭享優惠

年末溫馨聖誕又到啦！街道上點亮的燈泡，每年塞爆的新北聖誕城，空氣中瀰漫滿滿的聖誕節氛圍。 在這屬於朋友與家人歡聚的節日，聖誕大餐與聖誕蛋糕伴手禮必不可少！Oddle Feeds 編輯搜集5間超高人氣「聖誕甜點禮盒」餐廳！推出季節限定的精緻可愛造型，讓你的聖誕節氛圍感拉滿分！

2022-12-21 10:00