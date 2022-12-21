時代的眼淚！麥當勞「彩虹冰淇淋」這裡還有賣，網嘆「我的童年快樂」

童年的美好回憶！麥當勞於今(21)日起調漲，前幾日漲價消息一出便引起不少討論，有名網友在Dcard上PO出「關於麥當勞漲價 這餐點小時候吃過嗎」的貼文，讓許多網友紛紛陷入童年回憶中，像是麥當勞聖代、附贈玩具等，都是回憶的一部份。現在跟著小編一起看看這些是否也是你的回憶吧！

圖／翻攝自Dcard

彩虹冰淇淋！原PO表示小時候喜歡點紫色或黃色的麥當勞「彩虹冰淇淋」，也提到抹茶味冰炫風，滿滿的童年回憶讓人想再一嘗美味。不少網友留言表示「真的回不去了」、「還我巧克力聖代」、「以前的點心站，好懷念」，讓大家開始懷念以前的麥當勞滋味。

網友表示只有在澳洲悉尼邦代海灘(Bondi Beach)對面的麥當勞才有販售。圖／翻攝自小紅書

其實，現在「彩虹冰淇淋」已經鮮少見到了，即便不是在台灣，也有各國的網友懷念並表示「是時代的眼淚」。不過，澳洲的麥當勞竟然還有販售「彩虹冰淇淋」！有網友分享了在澳洲麥當勞吃到的風味甜筒，有香蕉、泡泡糖、巧克力、覆盆莓、葡萄及鳳梨可樂達(甜雞尾酒)等6種口味。分享的網友表示「款式很像，但味道不太一樣」且在澳洲也只有一家店有，雖然有別於大家懷念的口味，但光是看到「彩虹冰淇淋」就很驚喜了。

網友點的是「葡萄味」，葡萄果醬混合原味冰淇淋，濃濃葡萄味值得一試。圖／翻攝自小紅書

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