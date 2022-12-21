時代的眼淚！麥當勞「彩虹冰淇淋」這裡還有賣，網嘆「我的童年快樂」
童年的美好回憶！麥當勞於今(21)日起調漲，前幾日漲價消息一出便引起不少討論，有名網友在Dcard上PO出「關於麥當勞漲價 這餐點小時候吃過嗎」的貼文，讓許多網友紛紛陷入童年回憶中，像是麥當勞聖代、附贈玩具等，都是回憶的一部份。現在跟著小編一起看看這些是否也是你的回憶吧！
彩虹冰淇淋！原PO表示小時候喜歡點紫色或黃色的麥當勞「彩虹冰淇淋」，也提到抹茶味冰炫風，滿滿的童年回憶讓人想再一嘗美味。不少網友留言表示「真的回不去了」、「還我巧克力聖代」、「以前的點心站，好懷念」，讓大家開始懷念以前的麥當勞滋味。
其實，現在「彩虹冰淇淋」已經鮮少見到了，即便不是在台灣，也有各國的網友懷念並表示「是時代的眼淚」。不過，澳洲的麥當勞竟然還有販售「彩虹冰淇淋」！有網友分享了在澳洲麥當勞吃到的風味甜筒，有香蕉、泡泡糖、巧克力、覆盆莓、葡萄及鳳梨可樂達(甜雞尾酒)等6種口味。分享的網友表示「款式很像，但味道不太一樣」且在澳洲也只有一家店有，雖然有別於大家懷念的口味，但光是看到「彩虹冰淇淋」就很驚喜了。
延伸閱讀：
．麥當勞連5天「買1送1」！還有「辣味麥克雞塊」限時回歸 只賣21天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言