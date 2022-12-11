請你吃Cremia冰淇淋！新竹巨城滿額免費送「神級冰淇淋、古早味蛋糕」都在這天

雙12將至，各大百貨、餐飲紛紛推出優惠好康。新竹巨城也不遑多讓，即日起至12/12，消費滿額請你吃2支北海道之神「Cremia」冰淇淋，或是2入超人氣伴手禮「春上布丁蛋糕」，讓你買好買滿的同時，也能吃甜甜好過冬。

圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁

Big City遠東巨城購物中心喜迎雙12及週年慶，推出超甜蜜滿額禮，持巨城APP會員於全館消費累計滿8000元即贈2支Cremia冰淇淋，而雙12當日消費滿5000元也可兌換「春上布丁蛋糕」2入，開心購物再請你吃神級冰淇淋或古早味蛋糕，這不就是小確幸嗎！

圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁

圖／取自Big City遠東巨城購物中心FB粉絲頁

圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心週慶DM

巨城於FB粉絲頁貼出滿額禮是Cremia冰淇淋貼文後，便有網友於下方留言開揪，表示「明天吃」、「快點來」，也有人分享「還是城裡人會玩」，不僅懂顧客心理，也合宜推出順應潮流的好康回饋，畢竟北海道之神「Cremia」不僅超夯，更被稱作「史上最好吃冰淇淋」。

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