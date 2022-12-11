請你吃Cremia冰淇淋！新竹巨城滿額免費送「神級冰淇淋、古早味蛋糕」都在這天
雙12將至，各大百貨、餐飲紛紛推出優惠好康。新竹巨城也不遑多讓，即日起至12/12，消費滿額請你吃2支北海道之神「Cremia」冰淇淋，或是2入超人氣伴手禮「春上布丁蛋糕」，讓你買好買滿的同時，也能吃甜甜好過冬。
Big City遠東巨城購物中心喜迎雙12及週年慶，推出超甜蜜滿額禮，持巨城APP會員於全館消費累計滿8000元即贈2支Cremia冰淇淋，而雙12當日消費滿5000元也可兌換「春上布丁蛋糕」2入，開心購物再請你吃神級冰淇淋或古早味蛋糕，這不就是小確幸嗎！
巨城於FB粉絲頁貼出滿額禮是Cremia冰淇淋貼文後，便有網友於下方留言開揪，表示「明天吃」、「快點來」，也有人分享「還是城裡人會玩」，不僅懂顧客心理，也合宜推出順應潮流的好康回饋，畢竟北海道之神「Cremia」不僅超夯，更被稱作「史上最好吃冰淇淋」。
延伸閱讀：
．50元擠到爽！寧夏夜市「巨無霸霜淇淋DIY」，1次實現霜淇淋自由
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言