耶誕必備零食！青蘋果綠「Pocky繽紛棒」超應景，一打開就聞到青蘋果清香
好吃的手持聖誕樹！竟然有一支支青蘋果綠的Pocky，原來是7-11上架了新品「Pocky百奇繽紛棒」，由淺綠色巧克力包裹，加上繽紛五彩糖，這就是聖誕樹標配啊！耶誕超應景小點心非它莫屬，12月不論吃的喝的都得有聖誕元素啊！
7-11新品上架！耶誕應景「Pocky百奇繽紛棒」，一根根變身「手持聖誕樹」，青蘋果結合白巧克力棒，搭配繽紛五彩糖，造型俏皮又可愛，部落客Sunsun分享「繽紛棒口感清爽好吃，青蘋果味和白巧克力層次分明」，而部落客Summer也覺得整體口味偏清新、清爽，「入口濃濃青蘋果香，咬起來有脆脆口感」。這麼應景又好拍的小零食必須先Get起來！
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