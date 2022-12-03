耶誕必備零食！青蘋果綠「Pocky繽紛棒」超應景，一打開就聞到青蘋果清香

好吃的手持聖誕樹！竟然有一支支青蘋果綠的Pocky，原來是7-11上架了新品「Pocky百奇繽紛棒」，由淺綠色巧克力包裹，加上繽紛五彩糖，這就是聖誕樹標配啊！耶誕超應景小點心非它莫屬，12月不論吃的喝

2022-12-03 15:30