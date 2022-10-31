太欠買！IG爆紅再一波「蠟筆小新可可奶茶、焦糖奶茶」超搶手，3種療癒包裝1次收

便利商店搶購一波！於今年8月上市的「蠟筆小新牛乳」造成一股7-11搶買熱潮，活潑可愛的蠟筆小新聯名包裝，讓仁愛不適手，打卡IG也超萌，咖啡牛乳與紅茶牛乳順口好喝，而本月又新力作推出濃郁「可可奶茶」，以及2款不同外包裝的「蠟筆小新焦糖奶茶」，真的太欠收了。

圖／取自IG@sunfriend_mouth

繼8月爆紅的紅茶牛乳、咖啡牛乳後，10/28全新推出「蠟筆小新可可奶茶」，濃醇可可香氣與香甜奶茶的融合，甜度得宜不膩，加上蠟筆小新聯名外包裝，這次可不能再錯過啦！於11/2至11/10至全台7-11購買還享2件45元的好康優惠價，6入更優惠只要125元，速速手刀搶購。

圖／SUNFRIEND MOUTH

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此外，更同步推出「蠟筆小新焦糖奶茶」，以紐澳乳源為基底，加上印度紅茶香與德國焦糖香氣交織，讓人一口接一口，本次還特別出了2款不同的超可愛外包裝，於即日起至11/10至全台7-11購入可享單瓶32元、兩瓶59元的優惠，想要1次收集就趁現在！

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