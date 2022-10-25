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全家霜淇淋20元！「霜淇淋日」限定每支只要20元，「這時」吃比買1送1更優惠
4折吃全家霜淇淋！近日，有一名網友在臉書社團上傳了一張全家「霜淇淋日」的照片，引起網友們熱烈討論，短時間內超過2000人按讚，也有人表示自己剛從全家門市回來，並沒有看見相關優惠公告，全家到底是否有「霜淇淋日」呢？
只要20元？在臉書社團出現一張標有「全家霜淇淋日限時優惠20元」的機台照片，霜淇淋每支只要20元，比買1送1還划算，但也有網友分享並沒有看到該優惠，後來全家回應「確實有霜淇淋日活動立牌」，但其實是門市準備清洗機台，或口味將要換檔，才會以此優惠價出清。
此外，全家於10月推出4種新口味霜淇淋，有玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖共4款，即便沒有霜淇淋日優惠，嘗鮮一波還是可以的。
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