純茶控懂喝！茶湯會新推「茶職人系菜單」，秋冬必喝「紫米芋香拿鐵」＋現做「微笑珍珠雞蛋糕」，暖心午茶一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／茶湯會提供
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一秒置身茶園！茶湯會推出全新「茶職人系菜單」，攻略純茶控的心，還有冬季限定「紫米芋香拿鐵」正式開賣，搭配可愛「微笑珍珠雞蛋糕」，超療癒午茶一次Get。

圖／茶湯會提供
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茶飲品牌「茶湯會」將於11月全新推出「茶職人系菜單」，不僅有紅茶、綠茶、青茶、黑茶類，更加入輕飲系、無茶系飲品，濃茶、清爽系一次滿足，每每到茶湯會皆可嘗試不同魅力茶品。此外，冬季限定「紫米系列」也強勢回歸，「紫米芋香拿鐵」嚴選台灣紫米，與香濃芋頭搭配，搭配蔗香紅茶與醇濃鮮奶，一口下去收穫滿滿幸福感。

由左至右分別是蜜香紅茶（紅茶）、碧螺春（綠茶）、觀音韻（青茶/烏龍茶）、普洱茶（黑茶）。圖／茶湯會提供
由左至右分別是蜜香紅茶（紅茶）、碧螺春（綠茶）、觀音韻（青茶/烏龍茶）、普洱茶（黑茶）。圖／茶湯會提供

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冬季限定「紫米系列」。圖／茶湯會提供
冬季限定「紫米系列」。圖／茶湯會提供

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而超人氣點心「微笑珍珠雞蛋糕」也換上新裝，每日現點現做，珍珠和卡士達內餡的完美組合，搭配茶飲可口又不膩，更成為「吃了心情會變好」的代表甜點！另外，茶湯會同步加碼推出「集點兌換刮刮卡」活動，數位會員獨享90%超高中獎率！活動詳情請至茶湯會官網或FB粉專查詢。

微笑珍珠雞蛋糕。圖／茶湯會提供
微笑珍珠雞蛋糕。圖／茶湯會提供

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